En vísperas de cumplir 37, ¿cuál es el deseo de cumpleaños de Meghan Markle?

Meghan Markle está por cumplir 37 años, celebración que sin duda será una de las más especiales en su vida, por ser la primera como Duquesa de Sussex y parte de la Familia Real británica. Y aunque su cumpleaños coincidirá con la boda de uno de los amigos más entrañables de su esposo el Príncipe Harry, eso no restará importancia al aniversario de su natalicio. Es difícil imaginar cuál podría ser su deseo cumpleañero, puesto que ya su vida pinta casi como el perfecto cuento de hadas, sin embargo, ha sido la propia esposa del hijo menor de Lady Di quien ha revelado cuál sería su máximo anhelo para tan memorable fecha.

Fue en un ahora inactivo blog de estilo de vida, The Tig, que Meghan había revelado cuál era su deseo: "Más sorpresas, más aventuras, más oportunidades para crecer, más días llenos de risas y bromas descaradas, comidas más deliciosas y más inspiración, siempre más inspiración”, escribió hace tiempo la hoy Duquesa. Según reveló la ex actriz, se había inspirado en su madre, Doria Ragland, quien la ha apoyado siempre en los momentos más importantes de su vida, tanto en su carrera, como su vida personal ahora como parte de la realeza. "Mi madre siempre ha dicho que los cumpleaños son tu propio Año Nuevo personal. Tu propia oportunidad de hacer resoluciones solo para ti y lo que pronosticas para tu próximo año", recordó Meghan en la entrada de su blog.

Sin embargo, no sólo se enfocó en hablar de los años venideros, sino que también echó un enriquecedor vistazo al pasado a modo de reflexión, hablando así de lo que calificó como sus “brutales” 20’s. "Mis 20 años fueron brutales, una batalla constante conmigo misma, juzgando mi peso, mi estilo, mi deseo de ser tan cool / tan moderna / tan inteligente / como 'cualquiera' como todos los demás", escribió. "Mis compañeros adolescentes eran aún peores, lidiando con la forma de encajar, y lo que eso significaba. Mi escuela secundaria tenía grupos: las chicas negras y blancas, las chicas filipinas y latinas”, recordó.

Fue entonces cuando evocó un difícil momento de su adolescencia, que sin embargo ayudó a que se preparara y destacara como una gran estudiante: "Siendo birracial, me encontré en algún punto intermedio. Así que todos los días durante el almuerzo, me ocupaba de reuniones: club francés, cuerpo estudiantil, lo que sea que se pudiera hacer entre el mediodía y la 1:00 pm. Estaba allí. No para estar más involucrada, pero para no tener que comer sola".

Ya en 2014 Meghan había publicado un ensayo en la revista Elle UK, en el que hablada de sus deseos de cumpleaños, haciendo un balance de su vida. "Tengo 33 años hoy. Y estoy feliz. Y lo digo tan claramente porque, bueno... Se necesita tiempo. Ser feliz. Saber ser amable contigo mismo. No sólo elegir esa felicidad, sino sentirla”, reflexionó. Luego la entonces actriz reveló su máximo anhelo cumpleañero: "Para mi cumpleaños esto es lo que me gustaría como regalo: quiero que seas amable contigo mismo. Quiero que te desafíes a ti mismo. Quiero que dejes de cotillear, para probar un alimento que te asusta, comprar un café para alguien solo porque, para decirle que alguien que lo ama... y luego regresar y decírtelo a ti mismo. Quiero que encuentre su felicidad".

