Los Duques de Cambridge en su especial cita sin niños en Mustique, ¿cuál fue su plan?

Los Duques de Cambridge viajaron hace días a la isla de Mustique para disfrutar de unas inolvidables vacaciones familiares junto a sus hijos George, Charlotte y Louis. Sin embargo, la pareja se dio un tiempo a solas para disfrutar juntos de un momento especial en el paradisiaco destino caribeño. Al parecer, tanto el Príncipe William como la Duquesa optaron por una salida nocturna a un famoso bar local, donde no pasaron inadvertidos ante los ojos de los asistentes.

Según reveló HELLO! Magazine, la pareja fue vista en el conocido Basil’s Bar, durante una divertida fiesta en la que también estuvieron presentes el famoso cantante de rock Mick Jagger y su hija Jade. Algunos de los presentes revelaron a la revista que los Duques de Cambridge llegaron “desde el principio” a la velada y que parecían estarla pasando bien. Además, contaron que el Príncipe William y su esposa lucían muy elegantes, afirmación que no es de sorprender, pues ambos son conocidos por su atinado gusto al vestir. Estas fuentes detallaron incluso que el hijo mayor de Lady Di optó por una camisa de Pinkhouse Mustique, como forma de apoyar a la firma local.

"Estuvieron allí para la hora de cócteles y permanecieron bastante elegantes", dijeron. Y es que la pareja no podía faltar a la velada, pues es amiga del legendario barman Basil Charles, dueño del emblemático local. En los últimos 30 años, celebridades como los Beckham, Mick Jagger, los Kate Moss y Amy Winehouse no se han resistido a visitar el famoso bar. De hecho, se sabe que el llamado ‘Rey de Mustique’ instaló una barra especial en el The Goring Hotel, en Londres, donde Kate Middleton se hospedó la noche antes de su boda en 2011.

Los Duques han estado disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a sus hijos en la exclusiva isla caribeña durante las últimas dos semanas. De hecho se cree que los padres de Kate, Carole y Michael Middleton, se les unieron en su descanso, por lo que ellos bien pudieron haber sido los abuelos que se quedaron en casa con los pequeños George, Charlotte y Louis mientras la pareja disfrutaba de la noche.

Fue en 2008 cuando el Príncipe William visitó por primera vez junto a su futura esposa la isla de Mustique. Y desde entonces la pareja se ha vuelto asidua visitante del paradisiaco destino caribeño. Sin embargo, esta es la primera vez en la que la familia viaja a ese lugar como familia de cinco, ya que apenas el pasado mes de abril dieron la bienvenida al Príncipe Louis. Y es gracias a la total privacidad de la que goza este sitio y a la discreción de sus huéspedes, que los Duques se han animado a viajar con todos sus hijos y a darse la oportunidad de descansar y divertirse como pocas veces.

