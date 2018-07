¿Por qué los hijos del Príncipe William y los del Príncipe Harry no van a tener el mismo apellido?

Pocos hermanos tan unidos y cercanos como el Príncipe William y el Príncipe Harry. Siempre con una buena broma para molestar al otro, desde que el sexto en la línea de sucesión llegó a la familia, los hijos del Príncipe Carlos y la Princesa Diana se volvieron inseparables. Sorprendentemente, después de compartir todo tipo de experiencias y emociones, hay algo muy especial que no podrán tener como el resto de los hermanos varones del mundo. Y es que todo apunta a que sus hijos no llevarán el mismo apellido.

VER GALERÍA

Esto es por la costumbre de la Familia Real de que para fines prácticos, los hijos lleven a modo de apellido en las tareas mundanas el título de sus padres. Es por eso que el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis son conocidos en cuestiones prácticas como en el colegio con el apellido Cambridge, pues sus padres son los Duques de Cambridge. Este modelo hace asumir que los hijos del Príncipe Harry tendrían el apellido Sussex, siguiendo el título de sus padres.

Bajo esta misma norma, William y Harry eran conocidos tanto en sus épocas de estudiantes como durante su servicio en el ejército como los chicos Gales. Es tan común que se diferencien así, que incluso dentro de la misma familia, Peter Philips se refiere a sus primos de esta manera. Debido a que desde su matrimonio los dos han recibido ya su propio título, han dejado el ‘apellido’ que tomaban de su padre y ahora cada una de sus familias es conocida por el ducado que les fue otorgado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Desde qué edad se espera que George y Charlotte le hagan reverencia a la Reina?

¡Beso, beso! Harry y Meghan rompen el protocolo al estilo de Diana y Carlos

Aunque de forma tradicional los miembros de la Familia Real no usan un apellido y ante el público son conocidos por su primer nombre, esto no significa que no tengan uno. Si de forma práctica utilizan el apelativo de su título, como el Príncipe George que desde que fue inscrito en el colegio, ahí se le conoce como George Cambridge, de la misma forma que la Princesa Eugenia y la Princesa Beatriz usan el York del título de su padre como apellido; la realidad es que su nombre oficial es otro. Pero, ¿cuál es el verdadero apellido de los descendientes de la Reina Isabel y el Príncipe Felipe?

Desde 1960, la Reina y su esposo, el Duque de Edimburgo, decidieron que su familia llevaría el apellido compuesto Mountbatten-Windsor, de manera que no se perdiera ninguno de sus apellidos y que pudieran diferenciarse del resto de la Familia Real.

VER GALERÍA