¿Desde qué edad se espera que George y Charlotte le hagan reverencia a la Reina?

Sí, es su bisabuela y en casa la conocen como Gan-Gan, pero la Reina Isabel sigue siendo la monarca cuando de protocolos se trata para el Príncipe George y la Princesa Charlotte. Es así como ellos, al igual que toda la Familia Real, deberán saludarla con una discreta reverencia cada vez que se encuentren con ella. Pero, ¿desde cuándo se espera que lo empiecen hacer? Pues según ha investigado HELLO! ésta es una costumbre que los royals adoptan desde que son muy pequeños y por lo menos George ya debería estar haciendo sus pininos cuando de reverencias reales se trata.

VER GALERÍA

Según Marlene Eilers Koenig, historiadora, éste es un protocolo empieza desde que son muy jóvenes. “Seguramente desde los cinco años”, respondió sobre la edad en la que los royals se inician en las reverencias. Eso sí, solo tendrán que hacerlo con la Reina, gracias al rango que tienen dentro de la línea de sucesión. “A la única persona a la que le van a hacer una reverencia es a la soberana. Una alteza real no le hace reverencias a otra alteza real”, ha explicado, ya que aunque algunos artículos dicen que esto podría ser diferente, la realidad es que solo se espera que tengan esta deferencia con la Reina.

Hay que recordar que todos los miembros de la familia hacen esta reverencia la primera vez en la que ven a la monarca, aunque casi nunca se captura este momento en imágenes, porque casi siempre se encuentran con la Reina antes de aparecer en público. Más difícil aun, verlo en el caso de los más pequeños de la casa, pero no imposible. Uno de los momentos más tiernos capturados en cámara, fue uno en el que la Princesa Eugenia, de entonces siete años, hace una vistosa reverencia a la Reina Madre al bajar del Yate Real Britannia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las travesuras del Príncipe George y la Princesa Charlotte en el aniversario de la RAF

No importa que seas el Príncipe George, si haces travesuras tu niñera te va a regañar

Se espera que el Príncipe George esté comenzando con sus primeras reverencias, aunque no se sabe si después de su cumpleaños hace apenas unos días ha podido ver a su bisabuela, pues se dice que se encuentra en el Caribe disfrutando de unas vacaciones de verano con sus papás. Por su parte, con tres años, Charlotte todavía tiene un par de añitos para comenzar con esta tradición, aunque con sus modales y tiernas ocurrencias, no sorprendería a nadie que ya saludara así a su Gan-Gan. Solo hay que recordar en el último Trooping the Colour, cómo saludó a la gente después de ver a la Reina hacerlo. Mientras que para el pequeño Louis, todavía tiene unos años que esperar.

VER GALERÍA