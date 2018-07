El otro protagonista del beso de Harry y Meghan se ríe del romántico momento

La imagen del beso entre el Príncipe Harry y Meghan Markle durante el partido de polo de caridad que se ofreció en beneficio de la caridad del nieto de la Reina, Sentebale, ha dado la vuelta al mundo. Y aunque parece que todo mundo la ha visto, la realidad es que la imagen original tiene un tercer protagonista que fue eliminado en la mayoría de las imágenes. El jugador de polo y amigo de Harry, Nacho Figueras, también figuró en el momento y ahora ha sido él quien ha lanzado un simpático comentario después de ver la famosa fotografía.

El argentino publicó en su cuenta de Instagram la fotografía original en la que se ve a Harry y Meghan fundido en un beso mientras Nacho está en una esquina esperándolos con el trofeo del torneo en la mano. Junto a la imagen, el guapo modelo de Polo escribió: “Cuando deseas que el trofeo se convirtiera en un violín. Qué increíble historia de amor”.

Aunque se podría pensar que Nacho estaba interrumpiendo un momento íntimo, la realidad es muy diferente según el video del instante. En la secuencia se puede ver a la Duquesa de Sussex cargando el trofeo hacia el equipo ganador, encabezado por Harry y Nacho. Meghan llega primero con el argentino, a quien entrega el premio mientras titubea un segundo sobre el protocolo a seguir, ni tardo ni perezoso, Nacho la saca del aprieto dándole un beso en cada mejilla mientras Harry pone su mano en su espalda. Meghan voltea inmediatamente a ver a su marido y rápidamente le da un beso que dura apenas unos segundos. Por supuesto, en las imágenes se ve un despliegue amoroso en el que Nacho queda sobrando, cuando en realidad todo fue cuestión de unos segundos.

Con diez años de amistad, Nacho se ha vuelto muy cercano a Harry, tanto que él y su esposa Delfina estuvieron entre los invitados a la boda real. Siempre prudente, el argentino siempre ha buscado proteger la privacidad de su amigo, pero no ha dejado de halagar su bonito romance. “Puedo decir que estoy muy feliz por él. Si él está feliz, yo estoy feliz. Es un tipo que me cae muy bien y se merece todo lo mejor”, dijo Nacho durante una entrevista con HELLO! US.

Nacho ha compartido que siempre está gustoso de participar en los partidos de caridad que organizan William y Harry, y claro, compartir el campo con ambos, a quienes considera muy buenos jugadores.

