¿Qué tienen en común Kate Middleton y Kim Kardashian?

A simple vista no podrían ser más distintas, mientras Kate Middleton es la Duquesa de Cambridge y está casada con el segundo en la línea de sucesión al trono británico, Kim Kardashian es una estrella de reality shows y ha creado una importante fortuna a partir de sus diferentes proyectos como empresaria. Pero, ¿habrá algo que tengan en común más allá de la inicial K en las abreviaciones de sus nombres? Pues parece que sí y lo mejor es que casi nadie se dio cuenta.

Como en el mundo de la moda no existen imposibles, una coincidencia de estilo ha ligado los caminos de la Duquesa de Cambridge y de la mayor de las Kardashian. Todo esto gracias a un bolso que cada una lució –muy- a su manera. La pieza en cuestión: el bolso Sicily de Dolce & Gabbana que se ha convertido en uno de los favoritos de la temporada. Mientras Kate había probado más de un vestido y abrigo de la firma italiana, Kim poco a poco se ha ido adentrando al mundo de Stefano Gabbana y Domenico Dolce, sobre todo después de que su hermana Kourtney pasara un inicio del verano muy italiano y las hermanas comenzaran a usar prendas de la marca.

Kate lució la versión más sobria y elegante de la Sicily durante su aparición en el torneo de Wimbledon con Meghan Markle. La Duquesa apareció en su evento favorito luciendo un discreto vestido de Jenny Packham en crema con detalles en negro. Sus habituales tacones Gianvito Rossi combinaban a la perfección con el bolso de Dolce and Gabbana en rosa pálido en su tamaño mediano que puede encontrarse en el sitio de la firma por $16,000 pesos mexicanos, aunque en nuestro país no está disponible en ese color. Como toques finales, Kate lució unos aretes de perlas de agua dulce de In2Design y su clásico reloj Ballon Bleu de Cartier. Al parecer, Kate quedó tan contenta con su bolso que volvió a llevarlo a Wimbledon un día después.

Solo un día después de que se viera a Kate con este look, Kim Kardashian tuvo una aparición en el Beautycon Festival LA 2018. Mientras la esposa del Príncipe William apostó por un look muy discreto, Kim fue fiel a su estilo y tiró la carne al asador. Luciendo de lo más sexy. Kim llevó un sensual conjunto de shorts con un bralette de escote Bardotte y mangas largas de Dolce & Gabbana. Si todo era pequeño en ese look, su bolsa no podía ser diferente. La mayor de las Kardashian llevó un mini bolso Sicily en negro, aunque en el sitio de la firma no es posible encontrar uno tan pequeño como el de Kim, una versión similar tiene un precio de $24,000 pesos mexicanos.

¿Qué tal? En el mundo de la moda todo es posible.

