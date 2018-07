¿Quién es la mujer que está detrás de los looks de Meghan?

Convertirte de un día a otro en una de las mujeres más retratadas del mundo no debe ser cosa sencilla. Sobre todo si como en el caso de Meghan Markle, el guardarropa que eliges es analizado a detalle y miles de mujeres alrededor del mundo quieren copiar cada uno de tus looks. Pero parece que la Duquesa de Sussex tiene un arma secreta en este desafío, alguien que la ha acompañado cuando de moda se trata desde hace años, cuando llegó a Canadá para trabajar en la serie Suits. Todo apunta a que la mayor influencia de su estilo es su mejor amiga, Jessica Mulroney.

Siempre se ha sabido que Jessica apoyaba a Meghan cuando de moda se trataba en sus épocas de actriz, pero parece que la ayuda continúa aún a la distancia. Aunque se pensó que Meghan estaba aventurándose a probar con nuevas firmas y ha mostrado en más de una ocasión su amor por la moda francesa con Givenchy –que estuvieron a cargo de su vestido de novia y de otros looks de gran importancia en los últimos dos meses- y Dior, la realidad es que la Duquesa de Sussex no se ha separado de la moda canadiense, en la que fue iniciada por Jessica.

¿Las pruebas de que Jessica sigue siendo la mente maestra detrás del clóset de Meghan? Solo basta ver el último look de Meghan, que estuvo compuesto por un vestido estilo trench coat, prenda que a pesar de tener una fuerte influencia británica fue seleccionada de una firma canadiense. Aunque se podría pensar que esto es una coincidencia, House of Nonie, la marca del vestido agradeció públicamente a Jessica por este look, lo que hace creer que fue ella quien seleccionó el diseño para la Duquesa.

Esta misma historia sucedió casi de forma idéntica con el abrigo de origen canadiense que Meghan llevó el día del anuncio de su compromiso con el Príncipe Harry. La firma ha compartido que Jessica fue quien les avisó que lo usaría solo unas horas antes de que las imágenes de los enamorados dieran la vuelta al mundo.

De forma más íntima y cercana es la firma de joyería infaltable en los looks de Meghan, Birks. Se sabe que Jessica colaboró con la firma hace varios años ya y que fue a partir de esa cercanía que la Duquesa conoció sus piezas. Desde entonces, se ha vuelto inseparable de ella y nunca falta algún detalle Birks en su look.

¿Quién es Jessica? Es una de las amigas más cercanas de Meghan y entre su amplio currículum está en de stlylist y editora de moda invitada para algunas publicaciones. Trabaja de la mano con Sophie Trudeau, aunque señala que no es su stylist, sino ‘estratega de moda’. Mamá de tres pequeños –que fueron parte del cortejo de la boda real-, Jessica está casada con Ben Mulroney, hijo del exprimer ministro canadiense Brian Mulroney.

