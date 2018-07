Eugenia de York –literalmente- tras los pasos de Meghan Markle

Si muchas mujeres en el mundo están haciendo un esfuerzo por seguir las elecciones estilos de Meghan Markle, la Familia Real no es la excepción. Si no lo crees solo tienes que ver el más reciente look de la Princesa Eugenia, quien decidió combinar su colorido vestido con los mismos zapatos que Meghan llevó el día del anuncio de su compromiso en noviembre pasado. El estilo de la Duquesa de Sussex está marcando tendencia y tal como ha sucedido con la Duquesa de Cambridge que agota todas las prendas que usa, Meghan poco a poco comienza a tener su grupo de seguidoras entre quienes parece está la prima de su marido.

¿Los zapatos en cuestión? Un par de Aquazzura modelo Matilde con punta en pico y tiras alrededor del tobillo en color nude que tienen un precio de 550 libras esterlinas (alrededor de $14,575 pesos mexicanos). Aunque suele más discreta en su guardarropa, desde el anuncio de su matrimonio, Eugenia ha dado un giro muy estiloso a su look. Para asistir a la recepción en honor al 100° aniversario del natalicio de Nelson Mandela en el Coutts Bank, la Princesa apostó por un coqueto vestido en verde botella de Osman Eliza.

Para contrastar con el tono de su vestido, Eugenia recurrió a los elegantes zapatos en nude que Meghan llevó el día de su compromiso. En lo que podría ser parte de la inspiración, en ese día la Duquesa de Sussex también los llevó con un diseño en verde botella, aunque por las bajas temperaturas lo tuvo que cubrir con un abrigo en color marfil.

Desde entonces, Meghan ha mostrado una debilidad por los zapatos de esta firma, tanto que sus damitas llevaron calzado de Aquazzura en la boda real. Tal vez también siguiendo los pasos de Meghan, Eugenia dejó en casa las bolsas clutch para llevar una de asa de la firma M2Malletier, que ya se le había visto antes.

Además de esta coincidencia de estilo, la Princesa Eugenia ha querido seguir otro ejemplo de la nueva Duquesa de Sussex y del Príncipe Harry. La hija del Duque de York y su prometido, Jack Brooksbank, han decidido invitar a 1,200 personas del público a su boda, tal como lo hicieron Meghan y Harry en su gran día. Será el próximo 12 octubre cuando un grupo de representantes de caridades, niños que estudian en las escuelas a las que asistió la Princesa y miembros de la comunidad de Windsor podrán ser testigos del matrimonio de Eugenia y Jack.

