¿Será este el lugar en donde pasan sus vacaciones Kate y William con sus tres hijos?

Como suele suceder en estos casos, las redes sociales están revolucionadas ante los rumores de unas posibles vacaciones de los Duques de Cambridge y sus tres hijos. Y es que hay quienes aseguran que se ha visto al Príncipe William y la Duquesa de Cambridge –Kate Middleton- partir con sus tres hijos a una merecida escapada familiar. ¿El misterioso destino? Mustique, en el mar Caribe. Aunque no hay ningún tipo de evidencia fotográfica de esto, los rumores que han surgido a través de las redes cobran fuerza, pues la pequeña isla no es desconocida para esta familia.

Según la reseña publicada por el royal blogger Tea Time with the Cambridges, un usuario de Instagram reportó que William y Kate habían sido vistos en el aeropuerto de Santa Lucía, en donde habrían tomado otra aeronave para llevarlos a Mustique. Según el reporte, la familia Middleton también había sido vista acompañándolos. Por supuesto, esto ha quedado completamente en especulaciones y según HELLO! el Palacio de Kensington no ha hecho ningún comentario al respecto, nada extraño al tratarse de un momento privado de familia.

Pero, ¿cómo es Mustique? Se trata de una pequeña isla muy visitada tanto por la realeza como por celebridades, por ser tremendamente exclusiva. Con alrededor de 100 villas de lujo, cuenta con una protección de territorio que no permite que ninguna aeronave pase sobre ella, lo que es perfecto para resguardar la privacidad de sus visitantes. Esto evita cualquier tipo de paparazzi capture imágenes de los viajeros desde los aires.

Aunque los reportes eran muy ambiguos y no se especificaba qué miembros de la familia Middleton fueron vistos con los Duques, se cree que podrían ser Carole y Michael, papás de Kate. También podría ser Pippa con su esposo James, disfrutando de una babymoon en el segundo trimestre de su embarazo.

De ser ciertos estos rumores, el Príncipe George celebraría su cumpleaños número 5 en unas increíbles vacaciones familiares, las primeras con el Príncipe Louis. En una bonita coincidencia, este primer viaje del más pequeño de la familia coincidiría con el que la Princesa Charlotte hizo en sus primeros meses de vida a esta misma isla.

Aunque a diario surgen miles de especulaciones alrededor de los Duques y su familia, un viaje a Mustique no suena tan descabellado. Año con año, Carole y Michael ponen rumbo a este paradisiaco lugar en enero para escapar del mal clima londinense. La última vez en la que Kate y William los acompañaron al Caribe fue en el 2015, cuatro meses después del nacimiento de la Princesa Charlotte.

