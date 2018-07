El padre de Meghan lo vuelve a hacer, ahora dice que su hija está ‘aterrada’ El padre de la Duquesa se ha vuelto a poner en medio de la polémica con sus comentarios

A pesar de que a casi dos meses de su boda, Meghan Markle no podría verse más contenta en su papel de Duquesa de Sussex, su padre tiene una opinión diferente. Thomas Markle ha vuelto a causar olas con sus declaraciones y es que aunque no ha vuelto a hablar con su hija desde un día después de su boda, tiene una opinión bastante tajante sobre lo que ve a lo lejos. Una vez más, sus comentarios han causado controversia y a nadie han dejado indiferente al decir que no ve a Meghan contenta en su nueva vida.

“El tema con mi hija ahora es que creo que está aterrada. Lo veo en sus ojos, lo veo en su cara y lo veo en su sonrisa”, dijo Thomas Markle a The Sun on Sunday, “He visto su sonrisa por años. Conozco su sonrisa. No me gusta la que estoy viendo ahora. Ésta ni siquiera es una sonrisa actuada, es una sonrisa con dolor”. Eso sí, aunque parecía ser muy duro con sus afirmaciones, otorgó el beneficio de la duda: “Tal vez solo sean un par de malos días. No lo sé. En verdad me preocupa. Pienso que está bajo mucha presión”. Los comentarios no pararon ahí y es que hasta el guardarropa de la Duquesa de Sussex fue comentado. “Meghan parece salida de una película antigua. ¿Por qué en el 2018 se vestiría como en 1930?”, dijo el iluminador.

Al parecer, Thomas no ha tenido contacto con su hija después de su boda, lo que coincide con la entrevista que dio en el show matutino Good Morning Britain. Aunque el señor no hizo referencia específica a esta aparición en televisión, dejó claro que sabe que se le está haciendo a un lado, según sus deducciones, por aquellas fotografías en las que posó para un paparazzi a cambio de dinero.

“Hablé con Meghan y Harry brevemente después de la boda…el número de teléfono que tenía para llamar a Meghan ya no funciona. Y no tengo una dirección de ella. Le mandé un mensaje a mi contacto en el palacio diciéndole que quiero contactar a mi hija pero no recibí respuesta. Es tal vez el periodo más largo en el que no he hablado con ella. Si tuviera que mandarle un mensaje sería que lo siento por todo lo que salió mal”.

En la entrevista, Thomas también habló sobre las disculpas que ha pedido ya por sus errores y sobre lo que él considera que no ha estado bien, como el que Doria Ragland –madre de Meghan- haya estado sola en la capilla del Castillo de Windsor. Además dio detalles de cómo su hija había preparado todo para que estuviera ahí en la boda real, pero que su salud no se lo permitió. Por último, dijo que ésta sería su última entrevista y que solo quería poder comunicarse con su hija, de hecho que estaba pensando en la posibilidad de viajar a Gran Bretaña.

