No importa que seas el Príncipe George, si haces travesuras tu niñera te va a regañar

Sí, es el tercero en la línea de sucesión y algún día llegará al trono, pero para su niñera, el Príncipe George es un niño más que alguna vez necesita una que otra llamada de atención. Aunque habíamos visto fotografías desde una de las ventanas del Palacio de Buckingham en las el Principito y la Princesa Charlotte disfrutan del despliegue aéreo por el 100° aniversario de la RAF, unas nuevas imágenes muestran que la nana, María Teresa Turrión Borrallo tuvo que poner orden en más de una ocasión.

Al parecer, George la estaba pasando tan bien viendo las aeronaves –sus favoritas- que la emoción se excedió y comenzó a hacer travesuras. Si Charlotte pudo sacar la lengua sin que su niñera lo notara, cuando George empezó con las caras, gestos y hasta una trompetilla muy simpática, le tocó una llamada de atención que fue capturada por las cámaras. Como cualquier pequeño de su edad, en cuanto María Teresa le regañó, volvió a poner atención al despliegue aéreo ante la mirada curiosa de su hermanita.

Mientras George y Charlotte disfrutaban del espectáculo, sus padres, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge –Kate Middleton-, acompañaban a la Reina para verlo desde el balcón del Palacio de Buckingham. Solo un día antes, los hermanos se habían mostrado muy formalitos y en su mejor conducta en el bautizo del Príncipe Louis; por lo que para nadie fue una sorpresa que ya en una ocasión más relajada demostraran su vivaz personalidad.

Ésta no es la primera vez que a George le toca una regañada en público, después de la boda de su tía Pippa Middleton, se pudo ver a la Duquesa de Cambridge dándole una llamada de atención a su hijo mayor. Aunque no se supo qué travesura desencadenó esto, en su momento se dijo que fue porque se le vio pisando el vestido de la novia.

Aunque suele ser muy bien portado, de vez en vez, el nene se da una que otra licencia. El Príncipe William ha compartido un poco sobre la personalidad del Principito, que se sabe es un aficionado de las aeronaves. “George ha sido muy fácil. Él no ha dicho: ‘¿Voy a tener que hacer esto el resto de mi vida?’. George manda y Charlotte no está muy detrás de él”, bromeó en el 2017 durante su visita al University Hospital de Liverpool, “Ella va a ser todo un problema cuando crezca. Todos los papás me dicen eso, cuídate de las niñitas”.

