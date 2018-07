¿Reconociste este vestido que Meghan había llevado antes en otro color?

La maleta de Meghan Markle en su primer viaje oficial al extranjero como la Duquesa de Sussex no dejó a nadie indiferente. En menos de 48 horas tuvo un gran despliegue de moda con cuatro looks distintos. Uno de los favoritos fue sin duda el diseño en gris de Roland Mouret con el que fue recibida en Dublín por el Presidente de Irlanda. Pero lo que solo una curiosa seguidora de la realeza notó con una mirada privilegiada fue que este era un vestido que Meghan había lucido antes en una ocasión muy especial.

Los seguidores de la realeza notaron que el diseño parecía muy familiar y es que era el mismo que Meghan lució una noche antes de su boda a su llegada al Cliveden House Hotel con su madre, Doria Ragland. Por supuesto, hizo algunas variaciones entre ambos vestidos del modelo Barwick que guardan casi la misma silueta.

Podrían parecer dos diseños completamente diferentes, pero el detalle de la falda con una pieza sobrepuesta descrito con caída estilo ‘cascada’ fue lo que lo delató. En Dublín, Meghan lo llevó en gris y la mayor variación fue que aunque mantuvo su favorito cuello tipo bote, pidió que se le agregaran mangas largas a la versión original que salió a la venta al público en general. Para darle un toque más sobrio a este look, lo combinó con unos sencillos zapatos de tacón negros de Paul Andrew que todavía no salen a la venta. El toque chic, Meghan lo dio con su bolso Fendi Peekaboo Essential con un precio de 5,400 dólares (alrededor del $108,000 pesos mexicanos). La nota final fue dada por sus aretes de diamantes en forma de copos de nieve de Birks con un precio de 12,000 dólares (algo así como $240,000 pesos mexicanos), los cuales lucieron a la perfección por la melena completamente recogida de la Duquesa que daba un aire de formalidad a su look.

La primera ocasión que lo llevó, Meghan se apegó a la versión original del diseño que voló de las tiendas digitales, pero ha vuelto. Aquel era en azul marino con cuello barco y mangas cortas. Aunque estaba completamente agotado, tenía un precio de 2,710 dólares ($54,200 pesos mexicanos, aproximadamente), pero han aparecido versiones en 3 colores diferentes en el sitio de la firma. En aquel entonces la esposa del Príncipe Harry lo llevó con unos tacones en color crudo de Manolo Blahnik con un precio de 595 dólares (aproximadamente $11,900 pesos mexicanos). Como único accesorio en ese día en el que solo se tomaron un par de fotografías de ella, era una delgada pulsera de plata. Para darle un aire más jovial al look del que se vio esta semana en Dublín, Meghan llevó la melena suelta con ligeros rulos en las puntas.

No ha sorprendido que Meghan haya confiado por segunda ocasión en Roland Mouret y es que hay que recordar que antes de comenzar su relación con el Príncipe ya se confesaba una fan de su firma. Roland la ha vestido desde hace años y el diseñador ha declarado que Meghan es una mujer que sabe lo que le gusta, así que solo hay que escucharla y colaborar con ella.

