¿Por qué Meghan fue la única royal que no llevó un broche al aniversario de la RAF?

En una de las pocas ocasiones durante el año en la que la Familia Real británica se deja ver al completo, los Windsor se han reunido, primero en la Westminster Abbey y luego en el Palacio de Buckingham para celebrar el 100° aniversario de la Royal Air Force. Con los ojos puestos sobre ellos, los seguidores de la realeza no pudieron evitar notar que Meghan Markle fue la única dentro de la Familia Real en no lucir un broche sobre su elegantísimo little black dress de la firma Dior. ¿Por qué?

La realidad es que no se trata de joyas o accesorios, sino de condecoraciones que tienen un gran significado para quienes los portan. Entre los elegantes broches que lucieron las mujeres de la familia, los reflectores se posaron de forma especial en el broche Dacre de diamantes que la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton lucía sobre su coat dress azul cielo de Alexander McQueen. El prestigiado broche hecho de varias piedras preciosas es conocido como el de mayor rango que una cadete puede conseguir desde 1982. Aunque Kate no es una cadete, un vocero del Palacio de Buckingham ha explicado que los cadetes dieron este broche como regalo a la Duquesa por su labor como Comandante Aéreo Honorario de la organización. Desde que lo recibió, Kate lo ha lucido en tres ocasiones, la más reciente, en el 2016 cuando los Air Cadets celebraron su 75° aniversario.

La tradición dicta que desde 1982 cuando se permitió que las mujeres fueran partes de la RAF, cada año una de las cadetes recibía por su labor un broche y su respectiva banda, mientras que a uno de los hombres se le otorgaba una espada. Desde 2015, esto ha cambiado y las mujeres ya reciben las mismas condecoraciones que los caballeros. En un detalle por más conmovedor, el broche que lleva Kate es el último que se le otorgó a una cadete mujer, Lucinda Conder, en 2015. En su momento, ella dijo a The Telegraph: “Es todo un honor (lucir el broche). Yo fui la última cadete en usarlo, y ahora ella lo lleva. Es el mejor accesorio”.

Por su parte, la Reina llevó el Jardine Star Brooch, que tiene un diseño a modo de estrella hecho de diamantes con ocho brillantes circulares puestos alrededor de los rayos. Se cree que éste fue herencia de Lady Jardine, de quien proviene su nombre, y la Reina lo ha usado antes en eventos relacionados con la RAF. La Duquesa de Cornwall, como Comodoro Aéreo Honorario de RAF Halton, también llevó un broche de la Fuerza Aérea Real, mientras que la Princesa Anne, que es Comodoro Aéreo Honorario de la RAF Brize Borto, llevó la versión de oro de la insignia de la RAF.

Estas distinciones muestran que los miembros de la Familia Real se han ganado una posición honoraria en la RAF, por lo que Meghan tendrá que esperar un poco para recibir la suya. Eso sí, seguramente la tendrá pronto, pues su esposo mantiene una relación cercana con la organización y fue parte de las fuerzas armadas por diez años.

