¿Te imaginas a la Reina viendo el Mundial? Este creativo usuario de Twitter lo hizo posible

La fiebre del Mundial es para todos y más de un monarca ha estado a la fila del asiento viendo a su selección disputar un partido. ¿Cómo olvidar el semblante decaído del Rey Felipe al ver a la Selección Española quedando eliminada? Pero a quien hasta ahora no se ha podido ver en esta faceta es a la Reina Isabel, y es que con la Selección de Inglaterra haciendo un papel fenomenal en Rusia 2018, todos tienen esperanza de que la Copa ‘vaya a casa’. Con ganas de ver a Isabel II apoyando a su equipo, un usuario de Twitter cumplió el sueño de muchos.

En un video, muy bien editado, en imágenes del Palacio de Buckingham se puede ver a la Reina y al Príncipe Carlos atentos al televisor, en el que están los penales de su equipo contra Colombia. Las escenas que en realidad corresponden al 2016 por motivo del cumpleaños 90 de la Reina, coinciden perfectamente con lo que se supone está en la pantalla. Tanto, que se escucha decir a Su Majestad después de que quedan triunfadores: “Creo que eso estuvo muy bien”, a lo que el Príncipe de Gales responde: “Sí”.

New footage from Buckingham Palace! The Queen and Prince Charles watching England! Come on @England #ItsComingHome #ThreeLions @FIFAWorldCup #ENGSWE #FridayFeeling #England pic.twitter.com/Lb8D5aFpTD