‘La que de amarillo se viste…’, Meghan en su look más colorido En medio de mucha controversia, los Duques de Sussex llegaron de la mano

A pesar de que en sus eventos públicos desde el día de su boda se había decantado por el rosa o el blanco, esta tarde Meghan Markle ha dado un toque de color a su guardarropa apostando por un vivaz amarillo. Siguiendo el ejemplo de la Reina Isabel que suele elegir una paleta de colores muy interesante, la Duquesa de Sussex acompañó al Príncipe Harry a un evento de la Commonwealth Youth en la Marlborough House de Londres.

En medio de mucha controversia sobre este tema, Meghan y Harry llegaron de la mano al evento como cualquier pareja de recién casados. Eso sí, esa fue la única ocasión en la que se les vio con este cariñoso gesto, pues parecía que los dos estaban esforzándose por mantener una postura más formal, ambos con sus manos reposando juntas evitando el contacto físico, algo que se hizo muy notorio porque Meghan prefirió no llevar bolso a esta cita.

Para esta ocasión en la que se juntarían con los jóvenes del Commonwealth, Meghan eligió un estiloso diseño de Brandon Maxwell, así es, el estilista de cabecera de Lady Gaga. En un estilo muy moderno, el vestido tiene una silueta de columna con un escote de ojal y sin mangas, permitiendo que gracias a su simplicidad deje lucir al máximo el color, gran protagonista del look. El detalle oculto que no se vio en las imágenes de este evento, es la apertura que tiene la falda en la parte posterior, permitiendo el movimiento natural a pesar de la ceñida silueta. Si te encantó este look de Meghan, puedes encontrar el vestido por 1,392 libras esterlinas (alrededor de $36,888 pesos mexicanos). En pret-a-porter se le podía encontrar por un precio bastante más accesible, pero eso hizo que volara de los almacenes.

Apostando a que el amarillo fuera el protagonista del día, Meghan combinó este vestido sencillamente con unos zapatos en camel de Manolo Blahnik de 625 dólares (algo así como $12,500 pesos mexicanos). Poniendo el punto final al look minimalista, la Duquesa de Sussex llevó la melena completamente recogida en un moño bajo con raya en medio y la melena relamida, dejando lucir al máximo sus aretes curvos de Adina Reyter con un precio de 498 dólares (aproximadamente $10,000 pesos mexicanos). Al parecer, al tratarse de un evento con jóvenes, Meghan aprovechó el calor londinense y decidió dejar atrás eso de las medias obligatorias para eventos oficiales.

Si esta aparición ha dado una probadita más del look de verano de Meghan que comenzamos a ver este fin de semana, se espera que el gran despliegue llegue en sus apariciones en Wimbledon. Según HELLO!, se tiene programado que Meghan haga más de una parada en el célebre encuentro del deporte blanco.

