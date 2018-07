‘Ciao bella!’, Lady Kitty Spencer vuelve a conquistar con su look, ahora en Italia

En las últimas semanas Lady Kitty Spencer se ha convertido en la invitada más estilosa de las bodas. Desde el enlace real de su primo, el Príncipe Harry con Meghan Markle, hasta la boda de la sobrina de la Princesa Diana, la rubia ha conquistado al mundo con sus looks. Siguiendo con los pasos sólidos cuando de estilo se trata, esta vez la socialité británica ha tomado una inspiración del guardarropa de su tía para volver a acertar en su visita a Roma, Italia.

VER GALERÍA

Kitty asistió a la cena que Bvlgari –firma de la que es embajadora- ofreció en la romántica capital italiana. Con los ojos puestos sobre ella, Lady Kitty eligió un diseño en blanco de holanes tanto en la falda como el escote, con grandes moños en los tirantes, dándole un toque etéreo a su imagen. La rubia sigue en su idilio con Dolce & Gabbana, firma para la que ha desfilado y posado en sus campañas, convirtiéndola en su favorita para las ocasiones especiales. El veraniego maxidress tiene un precio de 3,000 libras esterlinas (alrededor de $79,500 pesos mexicanos).

Es inevitable ver el vestido que eligió Kitty y no pensar en un vestido un tanto más formal pero con el mismo escote de holanes y la inspiración romántica que en 1981 lució la Princesa Diana para una ceremonia. En aquella ocasión la anécdota fue que la Princesa de Galés se quedó dormida en público, lo que se explicaría rápidamente con el anuncio de su embarazo.

VER GALERÍA

Para darle un toque de color a su look, Kitty eligió joyería en vivos de azul aqua y carmín con molduras en dorado. Con la melena recogida en una cola de caballo, con algunos mechones sueltos en rulos, Lady Kitty dejó ver que no solo domina el estilo de invitada en la campiña británica, sino que también puede darlo todo en tierras italianas cuando de moda se trata. Si no lo crees, tienes que ver el vestido que lució a su llegada a Roma.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Lady Kitty Spencer se convierte en la invitada de bodas más estilosa

Lady Kitty Spencer, ¿inspirada en un look de su tía Lady Di para la boda real?

Mostrando su lado más versátil, la socialité posó con la ciudad italiana de fondo luciendo un llamativo vestido. El diseño floral con inspiración de la Italia de los años 40’s podría haber pasado desapercibido si entre sus estampados no estuviera el dibujo de un par de cafeteras. El diseño, también de Dolce & Gabbana, se encuentra en rebaja por 840 libras esterlinas (alrededor de $22,260 pesos mexicanos) y si todavía tienes tus dudas de cómo luciría, ve a Kitty combinarlo a la perfección. “La vita é bella”, mensaje con el que acompañó la postal deja claro cómo se la está pasando por allá.

VER GALERÍA