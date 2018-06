Por qué podríamos ver a Meghan en el balcón de Buckingham pero no a Kate

Durante el próximo evento aeronáutico de la RAF, la Familia Real británica se dará cita en el balcón del Palacio de Buckingham, pero habrá alguien muy importante que no estará ahí. La Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, no se encuentra dentro de los miembros confirmados para aparecer el 10 de julio en la residencia de la Reina Isabel. Aunque ella no estará ahí, se espera que quien sí asista a la cita sea la nueva Duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Tal como se anunció desde su embarazo, la Duquesa de Cambridge se encuentra en retiro de maternidad enfocada totalmente en el cuidado del Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis. Será hasta otoño cuando Kate retome sus actividades de forma oficial. A pesar de esto, la esposa del Príncipe William ha hecho una que otra excepción en eventos de gran importancia como el Trooping the Colour y la boda del Príncipe Harry con Meghan Markle, aunque no se cree que el despliegue de la RAF vaya a ser parte de éstas.

Hay que recordar que solo un día antes, se celebrará el bautizo del Príncipe Louis, en donde se verá por primera vez al completo a la familia de los Duques de Cambridge. Será la primera ocasión en la que el quinto en la línea de sucesión aparezca con sus dos hermanos mayores, algo que tiene al pendiente a todos los seguidores de la realeza. Se sabe que ese día se podrá ver también a todos los otros miembros de la Familia Real reunidos para celebrar la gran ocasión.

Para el día siguiente en el aniversario 100 de la RAF, todavía no se da a conocer la alineación exacta de la Familia que aparecerá pero se anticipa que el Príncipe Harry y Meghan Markle estarán ahí. Esto implicará todo un desafío de logística y es que la pareja de recién casados partirá solo unas horas después a Dublín para comenzar su gira por Irlanda. Un día antes, la pareja estará en el bautizo del Príncipe Louis, en lo que será una jornada por demás agitada.

Además de su aparición en el balcón, la Reina, el Príncipe Carlos, la Duquesa de Cornwall, el Príncipe William, los Duques de Sussex, los Duques de Wessex, la Princesa Anne y otros miembros de la familia asistirán al servicio que se ofrecerá en la Westminster Abbey para celebrar el centenario de la Royal Air Force.

