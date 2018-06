Meghan se inspira en Jackie Kennedy para su aparición con Harry y la Reina Isabel en el Palacio de Buckingham Un cruzado de piernas se ha convertido en el nuevo faux pass de la Duquesa

Tal como se había anunciado, Meghan Markle ha cumplido con su segundo compromiso junto a la Reina Isabel, aunque en esta ocasión ha contado con la presencia del Príncipe Harry. El Palacio de Buckingham se ha convertido en el escenario de las apariciones oficiales de Meghan desde que se convirtió en la Duquesa de Sussex y en esta ocasión ha asistido a la residencia oficial de la monarca para participar en la ceremonia de los Queen's Young Leaders Awards. Con personalidades como David Beckham entre los invitados, Meghan apostó por discreción en este evento que se ha convertido en una tradición entre la familia.

Meghan ha vuelto a apostar por su misma fórmula cuando de estilo se trata con un look en tonos neutros y una silueta muy similar a la que ha llevado en las apariciones desde su boda. En esta ocasión el diseño estuvo a cargo de Prada. En un ligerísimo tono de rosa –el que en definitiva se ha vuelto su color predilecto en esta nueva etapa-, el conjunto combina blusa de botonadura cruzada con escote de ojal y manga corta con una falda asimétrica, con un cinturón dando énfasis a su figura.

Como se ha vuelto norma desde el día de su matrimonio, Meghan no olvidó llevar medias en color natural –uno de los requisitos de la royal de la familia británica-. Los zapatos negros fueron de Aquazurra, su firma de cabecera cuando de zapatos se trata en su faceta de Duquesa y el bolso clutch de Prada. Al parecer, Meghan ha adoptado a la perfección el código de vestimenta no escrito para las royals y es que desde su boda no se le ha vuelto a ver con sus bolsas de asa o aquellas cruzadas, apostando por la practicidad del clutch en eventos oficiales. Como detalle curioso no pudimos evitar notar que Meghan olvidó por unos minutos el protocolo y sin pensarlo cruzó las piernas, algo que no es bien visto entre la realeza. Poco a poco va adaptándose a estas nuevas reglas que son tan mínimas que se convierten difíciles de seguir, como hace unos días cuando dio la espalda a la Reina.

El diseño Prada elegido por Meghan para esta noche, parece tener sabor al que Jacqueline Kennedy llevó durante su encuentro con la Reina Isabel durante el homenaje que se hizo en memoria de John F. Kennedy en 1965. En aquel entonces, Jackie apeló a su estilo característico de trajes sastre en conjuntos de chaqueta y falda. Tal como Meghan, eligió un blazer de botonadura de gran tamaño cruzada y elegantes mangas cortas que iban muy bien con el evento de día al que asistió. Al igual que Meghan, la icónica Primera Dama de Estados Unidos eligió combinar el color crema de su traje con zapatos negros, eso sí, más bajos que los que hoy lució la Duquesa de Sussex, el bolso también fue en este color. Ya sea con Jackie en mente o no, Meghan ha establecido un estilo muy característico para su nueva etapa en el que sus looks han sido muy similares.

