Por qué es muy poco probable que Meghan sea la madrina del Príncipe Louis

De a poco se van conociendo más detalles del bautizo del Príncipe Louis, que se celebrará el próximo 9 de julio. Con los preparativos en marcha y muchas expectativas por ver por primera vez a la familia del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge –Kate Middleton- al completo, surgen incógnitas que no se desvelarán sino hasta el día del sacramento. Una de las más grandes cuestiona quiénes serán los padrinos del tercer hijo de los Duques y aunque algunos nombres vienen a la mente, las probabilidades no apuntan a que su nueva tía, Meghan Markle, esté entre las opciones.

¿La razón? Es muy sencilla, el Príncipe Harry no es padrino de ninguno de sus dos sobrinos mayores. A pesar de que el Príncipe Harry tiene una relación estrechísima con su hermano y adora a su cuñada, además de contar con una amplia experiencia como padrino de los hijos de sus amigos, parece que los Duques han querido para padrinos de sus hijos a personas cercanas, con quienes no tienen ningún tipo de lazo familiar (salvo a literalmente un par de excepciones que no pertenecen a su familia inmediata). Esto ha hecho que las casas de apuestas británicas –que en aquel país son cosa muy seria cuando de predicciones se trata- hace unos días dieran 14/1 las probabilidades de que Meghan pudiera ser elegida para este papel.

Como dicta la tradición, no será sino hasta el mismo día del bautizo cuando se sepa a quiénes se eligió en el caso de Louis para cumplir con este importante rol. A pesar de esto, las dos experiencias anteriores podrían dar una clara guía de los criterios que podrían utilizar para elegir a los padrinos de su tercer hijo y no, las cosas no se ven muy favorables para Meghan pero tal vez podrían apuntar a Peter Philips (primo de William).

¿Quiénes son los padrinos del Príncipe George?

Jamie Lowther-Pinkerton, trabajó de forma cercana con los Duques y el Príncipe Harry por siete años.

William van Cutsem, es uno de los amigos más cercanos de William, tanto que el Príncipe fue uno de sus padrinos de boda.

Julia Samuel, fue una amiga cercana de la Princesa Diana y está a cargo de la fundación Child Bereavement.

Emilia Jardine-Paterson, es una de las amigas más cercanas de Kate desde que estudiaron en el Marlborough College. Como detalle curioso, su esposo estudio en Eton con William.

Zara Tindall, la única familiar cercana de William en aparecer en este listado es la hija de la Princesa Anne.

Earl Grosvenor, el ahora Duque de Westminster fue un joven padrino de George, tal como su padre fuera de William.

¿Quiénes son los padrinos de la Princesa Charlotte?

Sophie Carter, es una de las amigas más cercanas de Kate y en su momento fue novia del mejor amigo del Príncipe William.

James Meade, estudió con William en Eton y desde entonces han mantenido una cercana amistad. De hecho, él y su mujer viven muy cerca de Anmer Hall, la casa de campo de los Duques.

Laura Fellows, es sobrina de la Princesa Diana, hija de Cynthia Jane Fellowes.

Adam Middleton, es primo de la Duquesa de Cambridge.

Thomas van Straubenzee, en tan amigo de William que fue el encargado de dar un discurso en su boda justo después del Príncipe Harry.