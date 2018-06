¿Qué royal ha repetido el mismo look en el Royal Ascot en siete ocasiones?

Todos los reflectores se posan sobre la Familia Real durante el Royal Ascot. Es la oportunidad perfecta para ver a los royals en pleno, enfundados en sus mejores galas y disfrutando de uno de los eventos más célebres del año. Con uno de los códigos de vestimenta más estrictos de la actualidad, no es fácil elegir qué llevar, sobre todo, las mujeres hacen un esfuerzo importante para lucir impecables. Pero hay alguien que ha encontrado la solución perfecta para no tener que engancharse mucho en esta decisión, el Príncipe Eduardo se siente tan cómodo con su look que lo ha llevado en siete ocasiones durante seis años consecutivos.

VER GALERÍA

Desde el 2012, el Duque de Wessex ha encontrado la combinación perfecta según ha documentado HELLO!. Su morning suit combinado con una camisa azul cielo, corbata amarilla con estampados alusivos a la ocasión y su sombrero alto, son los elementos que año con año salen de su clóset para poder asistir a esta importante cita. El hijo menor de la Reina Isabel no tiene problemas con eso de repetir y la realidad es que para qué cambiar algo que nadie había notado, hasta ahora. Ha sido tan puntual con esta imagen que hasta la rosa que elige para llevar en la solapa suele ser del mismo color, por lo que al ver fotografías de diferentes ediciones parece que el tiempo no pasa por él.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Por qué William y Kate no han aparecido –todavía- en el Royal Ascot?

¿Acaso Meghan rompió la regla de oro?

El toque simpático de este look es sin duda su corbata, que dándole un toque juguetón al resto de su outfit se inspira en la competencia hípica. Es bien sabido que el Duque tiene una debilidad por los diseños simpáticos cuando de su corbata se trata. Hay que recordar que el día de su boda decidió llevar una con un diseño de gatos. Apenas en mayo pasado, en la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle llevó un modelo muy similar al de su gran día.

VER GALERÍA

Que si el Príncipe Eduardo no toma mucho tiempo para elegir su look para el Royal Ascot, su esposa, Sophie de Wessex, es centro de las miradas con sus atinados looks. Este año ha hecho historia al ser la primera mujer de la Familia Real en estrenar la recién implementada regla que permite a las mujeres llevar jumpsuits al evento. Si se apuntaba un acierto con ese diseño, esta mañana ha causado sensación con su vistosa pamela decorada con plumas lilas. Queda claro que en casa de los Wessex, solo hay una fashionista.

VER GALERÍA