¿Por qué William y Kate no han aparecido –todavía- en el Royal Ascot?

Esta edición del Royal Ascot comenzó con bombo y platillo gracias al debut de los Duques de Sussex en el evento. Desde entonces, la Reina Isabel y distintos miembros de la familia han hecho acto de aparición en las prestigiadas carreras, casi todos, menos dos de los más queridos. El Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, no han aparecido en ninguno de los tres primeros días de este evento anual y solo con dos restantes, ha surgido la gran pregunta, ¿por qué no han hecho acto de presencia?

La realidad es que la agenda podría haber complicado la presencia de la querida pareja. El Príncipe William estuvo el martes, primer día del evento, en Liverpool, cumpliendo con sus compromisos oficiales. Este jueves que es su cumpleaños, lo ha pasado en Nottinghamshire, en donde participó en la inauguración de un centro de rehabilitación para hombres de las fuerzas armadas que fueron lesionados. El panorama no pinta muy positivo si se toma en cuenta que el próximo domingo comenzará su visita en Jordania, Israel y algunos territorios de Palestina, lo que hace pensar que el sábado estará un tanto ocupado con los últimos detalles del viaje.

Por su parte, la Duquesa de Cambridge se encuentra en su permiso de maternidad, el cual durará hasta el próximo otoño. Desde un inicio se anticipaba que a pesar de no estar trabajando en estos momentos, haría excepciones para aparecer en actos oficiales como el Trooping the Colour, además de la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle, pero del Royal Ascot no se había dicho nada. ¿Será que mañana viernes den la sorpresa?

Ésta sería la fecha perfecta tomando en cuenta la agenda del Príncipe y en caso de que Kate decidiera hacer una pausa en sus meses dedicada a su faceta como mamá para enfundarse en sus mejores galas y un tocado espectacular para beneplácito de los amantes de su estilo. Sin querer desilusionar a nadie…el año en el 2015, Kate no asistió al evento porque había pasado poco más de un mes del nacimiento de la Princesa Charlotte, lo que no pinta un buen augurio para éste.

Sorprendentemente, aunque éste es uno de los compromisos más esperado dentro de la Familia Real, Kate no hizo su debut en el Royal Ascot sino hasta el 2016 –así es, cinco años después de su boda-. En aquel día, la Duquesa de Cambridge recurrió a un elegantísimo vestido de encaje de Dolce & Gabbana en marfil, no dejando a nadie indiferente. Al parecer, para no errar, un año después asistió al evento con una combinación casi idéntica.

Hay que recordar que con uno de los códigos de vestimenta más estrictos de la actualidad, es fácil errar. A las invitadas se les solicita llevar: “ropa formal de día con vestidos y faldas de largo modesto o trajes sastres con ambas piezas de la misma tela y color, con sombreros obligatorios o tocados de más de 10 cm de superficie”.

