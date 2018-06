Solo tiene 3 años pero la Princesa Charlotte ya es toda una fashionista, según su papá

Su mamá es una de las mujeres mejor vestidas del mundo, por lo que no es raro que la Princesa Charlotte tenga un clóset envidiado a sus cortos 3 añitos. A pesar de que la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, hace un especial esfuerzo por mantener a la pequeña en vestidos tradicionales y sencillos para no desatar conmoción con sus looks como en el caso de algunas hijas de famosas, Charlotte ya se ha dejado enamorar por el mundo de la moda. Ha sido su papá, el Príncipe William, quien ha compartido que aunque es muy pequeña, Charlotte ya es toda una fashionista.

Durante su visita a Liverpool, el Duque de Cambridge recibió tres mochilas para sus hijos de la firma local Leather Satchel. Las de los niños venían en azul y café, pero la de Charlotte fue hecha en piel teñida en rosa con su nombre en plateado. Muy agradecido, William agradeció a Keith y Gail Hanshaw: “Charlotte va a estar obsesionada con ese, está obsesionada con el rosa, no voy a poder quitárselo”. Ésta no es la primera vez que los Duques de Cambridge dejan ver que la nena, ama todo lo que es girly, especialmente lo que con la moda tiene que ver.

Para nadie ha sido una sorpresa que Charlotte ame los accesorios –y el rosado-, solo basta recordar a la vivaz pequeña luciendo unos coquetos lentes obscuros durante el partido de polo de su papá. En el Maserati Royal Charity Polo Trophy en Beaufort Polo Club se pudo ver el lado más divertido de la espontánea Princesita, que lució un diseño de The White Company y cuesta solo 34 libras esterlinas (alrededor de $900 pesos mexicanos). Por supuesto, el vestidito era rosado, un color en el que se suele ver a la Princesa y que ahora se sabe es porque esta ‘obsesionada’ con él, según su papá y algunas declaraciones anteriores de su mamá.

A pesar de que se podría pensar que Charlotte tendría un clóset con todo tipo de creaciones de diseñador, la realidad es que la Duquesa de Cambridge ha hecho un esfuerzo consciente para que sus hijos tengan un guardarropa de lo más común. No es extraño ver que los hermanitos se pasen algunas prendas y Charlotte, como su mamá, no tienen ningún problema en repetir looks. Con una especial afinidad por la moda española, los niños Cambridge tienen un look muy tradicional y de acuerdo a su edad. Siempre muy bien coordinados con mamá, su estilo va alineado a las más tradicionales costumbres británicas y lo cierto es que se ven adorables.