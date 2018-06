Este tierno momento entre Harry y Meghan ha enamorado las redes

En uno de sus primeros eventos como Duques de Sussex, el Príncipe Harry y Meghan Markle hicieron su debut en el Royal Ascot este martes. Completamente enamorados, han dejado claro que siguen en la etapa de la luna de miel y que a pesar de que se trataba de un evento oficial, no tienen problema en compartir sus muestras de afecto. Como todo un caballero, el Príncipe le fue explicando a su esposa todos los detalles del célebre evento, algo que se le ha visto hacer en sus últimas apariciones.

Una de las fotografías que capturó a la perfección la esencia de este romance fue una que se pudo capturar cuando el Príncipe Harry se acercó a saludar a cada uno de los ganadores del primer día de competencia. Lo que llamó tanto la atención es que no quiso soltar la mano de Meghan ni un segundo, estirándose tanto como pudo para mantener detrás de su espalda, de forma discreta, sus dedos tomados de los de su amada. Por supuesto, los usuarios de redes sociales quedaron encantados con este detalle que si bien Harry se esforzó por mantener en privado, pudo ser documentado para beneplácito de los seguidores de la realeza.

Aunque las parejas de la realeza británica no suelen tomarse de las manos en público, parece que Harry y Meghan no seguirán esta norma no escrita. Éste no fue el único momento parecido sacado de una película entre la pareja. Otro detalle romántico, pero también gracioso se dio cuando el jockey ganador, Frankie Dettori, fiel a su personalidad se acercó a recibir su premio dio un coqueto beso a la mano de Meghan. Entre risas, el príncipe le movió el dedo al jinete en señal negativa, fingiendo una reprimenda por su actitud hacia la Duquesa.

Éste era el primer Royal Ascot de Harry y Meghan como marido y mujer, lo que hacía que todas las miradas se posaran sobre ellos. Las imágenes de este día permitieron conocer un poco más de la unión de la que el mundo fue testigo apenas hace un mes, cuando se juraron amor eterno en la capilla de St. George del Castillo de Windsor.

Para su debut en uno de los eventos más exclusivos de la sociedad británica, Meghan volvió a confiar en la firma que la vistió para su boda, Givenchy. Con un elegante shirt dress en seda blanca con bordados al frente, la Duquesa de Sussex ha vuelto a recurrir a la combinación contrastante con el negro con accesorios de la misma firma. El toque final lo dio la pieza infaltable del compromiso, su sombrero de ala ancha en blanco y negro, diseño del sombrerero favorito de las royals, Philip Treacy.

