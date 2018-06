Qué mejor guiño a tu anfitriona que llevar su mismo vestido, por la Reina Letizia ¿Coincidencia o guiño? Justamente el mismo día de hace un año, Melania llevó este vestido

El esperado duelo de estilo entre Melania Trump y la Reina Letizia de España tuvo un detalle de lo más especial que no pasó desapercibido entre los amantes de la moda. Y es que no se sabe si fue un guiño a su anfitriona o una simple coincidencia pero Doña Letizia llegó a la Casa Blanca esta tarde luciendo un elegante vestido que a más de uno le pareció conocido, pues se trató de un modelo que hace unos meses la misma Melania –su anfitriona- había lucido en otra recepción oficial.

Siempre pendiente del protocolo, la Reina Letizia eligió llevar una firma estadounidense haciendo una deferencia al país anfitrión, como se acostumbra en este tipo de eventos. Un estiloso diseño Michael Kors que gracias a su corte ceñido le permitía lucir su esbelta figura, fue el elegido para este día. En color rosa, el vestido va sin mangas con coquetos botones de gran tamaño en las bolsas y la Reina decidió agregarle su propio toque al lucirlo con un delgado cinturón plateado en contraste.

Siguiendo el tema pink de su look, eligió como accesorios su bolso clutch en rosa polvo a juego con sus zapatos altos de la firma Magrit. El toque final llegó a cargo de unos aretes de la firma Gold and Roses joyas que hacían combinaban con su cinturón para hacer de este un look redondo, dejándola victoriosa en este duelo de estilo.

Pero cómo no hacerlo, si exactamente el mismo día a la fecha (19 de junio) pero de hace un año, Melania Trump llevó este vestido. En aquel entonces, la Primera Dama de Estados Unidos abría las puertas de la Casa Blanca para la pareja presidencial de Panamá. Siempre estilosa, Melania apostó por este diseño de Michael Kors, pero en su caso se decidió por un tono azul cielo. A diferencia de la Reina Letizia, ella decidió no agregarle nada al vestido.

En aquel entonces, esta codiciada prenda se podía conseguir en Net-a-Porter por 1,695 dólares (alrededor de $35,595 pesos mexicanos). Melania lo combinó con sus inseparables stilettos Christian Louboutin, en esta ocasión en un estampado floral. La melena suelta y su habitual maquillaje impoluto, fueron los toques finales de este look.

¿Qué tal? Al parecer, ésta es una de las pocas ocasiones en las que se ha dado una coincidencia como ésta –sobre todo si se toma en cuenta la fecha de estas imágenes-.

