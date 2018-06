Máxima de Holanda, sobre el fallecimiento de su hermana Inés: 'Era incapaz de encontrar la alegría'

Después de haber pasado uno de los tragos más amargos de su vida, la Reina Máxima de Holanda ha retomado su agenda y ha cumplido con sus obligaciones oficiales en el UMCG Proton Therapy Center. Este primer evento se da apenas una semana después de que al enterarse del fallecimiento de su hermana menor, Inés Zorreguieta, Máxima lo dejara todo para poner rumbo a Buenos Aires, acompañada del Rey Guillermo Alejandro y sus tres hijas para asistir al funeral en la más estricta de las privacidades. De vuelta a casa y un poco más tranquila, con lágrimas en los ojos, Máxima ha querido recordar a su hermana, quien se ha determinado se quitó la vida antes de haber sido encontrada por su madre en su departamento.

“Estoy contenta de reanudar mi agenda en este centro que tanto significa para las personas que padecen cáncer. Personas que están enfermas, pero que no pierden las esperanza de curarse”, comenzó el mensaje de la Reina, que hasta ese momento parecía no haría referencia al terrible fallecimiento. Sin más, continuó y decidió con sus palabras recordar a su hermana menor. “Mi pequeña, dulce y talentosa hermana Inés también estaba enferma. Era incapaz de encontrar la alegría y desafortunadamente no pudo curarse. Nuestro único consuelo es pensar que por fin encontró la paz”, dijo una Máxima que se ha visto reconfortada por el cariño de la sociedad y de los medios holandeses.

Tomando esta oportunidad, la Reina de Holanda quiso manifestar su agradecimiento en estos durísimos momentos. “Quiero aprovechar la ocasión para agradecer las innumerables cartas de condolencias recibidas en estos días. Han sido de mucha ayuda. También quiero agradecer a los medios de comunicación por respetar el dolor de nuestra familia”, dijo Máxima, siguiendo las palabras del Rey Guillermo Alejandro que a su llegada a Letonia expresó el mismo sentimiento a los medios de comunicación que lo esperaban.

“Gracias, gracias, gracias”, fueron las palabras que Máxima encontró para mostrar su más profundo agradecimiento en esta época tan complicada de su vida. Hay que recordar que ante la desgracia, la Reina se refugió en el cariño de su familia, la misma que hace unos meses hacía el mismo vuelo a Buenos Aires para darle el último adiós al padre de la Reina, Jorge Zorreguieta. Esta vez, la pena se vio agravada con lo inesperada de la muerte.

