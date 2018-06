Por qué Meghan no llevó el indicador con su nombre aunque Kate siempre lo hace en el Royal Ascot

A pesar de que es casi imposible que no sepas cómo se llama, la Duquesa de Cambridge –Kate Middleton- no tiene problema en llevar una etiqueta con su nombre cuando asiste al Royal Ascot. Esto ha hecho que los seguidores de la realeza no puedan ignorar que Meghan Markle apareció en su debut en este evento sin su respectivo indicador. Con un elegante vestido blanco, fue muy fácil descubrir que no llevaba en ningún lado el muy difícil de ignorar indicador morado. Fue gracias a una mirada de halcón de uno de sus fanáticos que se pudo saber que lo llevaba en su bolsa y no en su ropa, ¿por qué?

VER GALERÍA

Se cree que todo se debió al material de su vestido, que al poder haber estado hecho en seda u otro material delicado podría haberse visto dañado si hubiera puesto el broche con su nombre. La gran diferencia con Kate es que ella ha lucido diseños hechos en algodón y encaje en sus apariciones en este evento, lo que hace más sencillo de llevar la insignia.

Aunque esto ha llamado mucho la atención, la realidad es que Meghan no es la única royal que ha decidido no llevar su nombre en este día. La Duquesa de Cornwall ha preferido no llevarlo en otras ocasiones. Aun así, la única persona de la Familia Real a la que no se le requiere llevar una etiqueta con su nombre es a la Reina Isabel.

VER GALERÍA

A pesar de que Meghan no cumplió con esta norma, sí siguió al pie de la letra el estricto código de vestimenta de Ascot. No solo eligió el vestido por debajo de la rodilla con los hombros y los brazos cubiertos, sino que llevó un elegantísimo fascinators –uno de los grandes infaltables de este evento-.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Meghan Markle hace su estiloso debut en el Royal Ascot

¿Por qué la Duquesa de Cambridge no es una habitual de las carreras de Ascot?

El Príncipe Harry y Meghan Markle hicieron su debut en el Royal Ascot este martes, justo el día en el que celebraron su primer mes de casados. A la cita acudieron también la Reina, la Princesa Anne y la Duquesa de Wessex, pero quienes hicieron falta fueron los Duques de Cambridge. Mientras el Príncipe William se encuentra en Liverpool, Kate continúa de permiso de maternidad. Se cree que podrían hacer una aparición mañana miércoles, por lo que los seguidores de la pareja estarán muy atentos.

VER GALERÍA