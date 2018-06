'El mejor esposo', así describe Meghan al Príncipe Harry a casi un mes de su boda

Ha pasado casi un mes de su boda y la luna de miel continúa para el Príncipe Harry y Meghan Markle. Parece que aquel enamoramiento de los primeros días de matrimonio sigue firme en la nueva Duquesa de Sussex que en su más reciente visita a Cheshire no pudo sino deshacerse en halagos a su marido. Fue durante el día que Meghan dedicó a acompañar a la Reina Isabel a cumplir con sus compromisos por primera vez cuando la estadounidense fue cuestionada sobre su romance y respondió con una enorme sonrisa.

VER GALERÍA

Jo Richards, una de las fanáticas de la realeza que se acercó a conocer a la monarca y la Duquesa, narró este encuentro, “Meghan se veía simplemente perfecta, te deja con la boda abierta de lo hermosa que es…Le pregunté si estaba disfrutando la vida de casada y me dijo: ‘Harry es el mejor esposo del mundo’. Fue muy dulce”. Al parecer, la belleza de Meghan fue un tema recurrente en esta visita, pues Sharon Briscoe, otra de las personas que asistió a este evento, también hizo hincapié en este tema. “Me quedé sorprendida de lo hermosa que es en persona. Le pregunté cómo va la vida de casada y me dijo que ‘maravillosa’, después le dije lo bella que se veía en su boda y que ella y Harry parecen hechos el uno para el otro, me respondió: ‘Gracias, eso significa mucho para nosotros dos’”.

VER GALERÍA

Éste era un día muy especial para Meghan y es que por primera vez asistía en solitario a un evento con la Reina Isabel. Una aparición como ésta es considerada todo un hito dentro de la Familia Rean británica y todo apunta a que la nueva Duquesa de Sussex salió airosa de este compromiso. Para dar la importancia que la ocasión ameritaba, Meghan eligió llevar un vestido en color crema con capa de Givenchy –misma firma que estuvo a cargo de su vestido de novia-, con accesorios en contraste en negro.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las risas de la Reina Isabel y Meghan Markle en su primer evento en solitario

¿Meghan llevó los aretes de la Princesa Diana?

Para hacer más especial este día, Meghan fue invitada por la Reina a viajar en el Tren Real, una distinción reservada para los miembros senior de la familia. Entre risas y confidencias, la monarca guio a la nueva esposa de su nieto en su nueva faceta dentro de la realeza. Incluso, cuando Meghan tuvo una duda de protocolo que la hizo ver un tanto nerviosa, la Reina fue quien le explicó qué hacer mostrándole todo su apoyo.

VER GALERÍA