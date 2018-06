¿Meghan llevó los aretes de la Princesa Diana?

La aparición de Meghan Markle en su primer evento en solitario con la Reina Isabel regaló una serie de escenas que han dejado encantados a los seguidores de la realeza. La nueva Duquesa de Sussex lució radiante con un look de Givenchy –misma firma que estuvo a cargo de su vestido de novia- y se pudo ver cómo poco a poco ha adaptado su estilo a su nueva faceta como parte de la Familia Real británica. Su elegante elección de estilo ha dado mucho de qué hablar y más de uno ha notado que sus aretes parecen familiares, tal vez porque son casi idénticos a un par que llevó en su momento la Princesa Diana.

La editora de Social Media de HELLO! UK fue la primera en reportar el enorme parecido entre los aretes que lució esta mañana Meghan en Cheshire y los que llevó la Princesa Diana en su visita oficial a Edmonton y en su viaje a Nueva Zelanda. A simple vista podría pensarse que son los mismos, sobre todo después de que en el segundo look de su boda la Duquesa de Sussex llevó el anillo de aquamarina de la madre del Príncipe Harry, pero al observarlos a detalle se pudieron encontrar algunas diferencias.

¿La realidad detrás de los pendientes? Los aretes que lució esta mañana Meghan fueron un regalo de la Reina Isabel, algo que ha reportado la corresponsal de realeza de HELLO!, Emily Nash. Tal como los de Diana, se trata de un par de perlas con pequeños diamantes en la parte superior. Al parecer, estos son una versión más pequeña de los aretes que lució la Reina Isabel en este mismo evento –casi idénticos a los de Diana-.

No será raro ver a Meghan luciendo este tipo de joyería de seguir los pasos de la Duquesa de Cambridge. A menudo, Kate toma prestada alguna joya del baúl de la Reina Isabel, siempre haciendo referencia a la monarca con sus looks. Kate también suele rendir homenaje a la madre del Príncipe William, no solo al llevar su anillo de compromiso, sino que busca otras formas de mantener vivo su recuerdo a través de su guardarropa y sus accesorios, algo que Meghan podría replicar.

Meghan combinó estos especiales aretes con un diseño en color crema de Givenchy, un vestido con una capa superior. La Duquesa de Sussex lo lució con cinturón y bolso en negro de la misma firma, a juego con unos altos zapatos de Sarah Flint.

