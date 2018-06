¿Eugenia de York rompió el protocolo al publicar esta fotografía?

La Princesa Eugenia se ha puesto en la mira con su cuenta de Instagram. Sus miles de seguidores han quedado fascinados de poder dar una mirada personal a una de las integrantes de la Familia Real británica, algo que no sucede muy a menudo. De hecho, fue ella quien dio una mirada íntima a lo que sucede en la familia alrededor del Trooping the Colour. En una imagen capturó cómo se vive este día tal importante en una mirada ‘detrás del balcón’, pero, ¿acaso esta postal ha roto el protocolo?

“Un día maravilloso y enorgullecedor celebrando el cumpleaños de Su Majestad y al Duque de York por su primer Trooping the Colour como Coronel de los Grenadier Guards”, escribió la orgullosa Princesa que no quería dejar de presumir el logro de su padre. En la imagen se ve al Príncipe Andrés en uniforme completo, posando en los adentros del Palacio de Buckingham unos momentos antes de salir al balcón. Se cree que la imagen fue capturada en uno de los pasillos en los que no hay acceso al público, por lo que ha surgido la duda sobre si la Princesa ha roto alguna regla al compartir la fotografía con sus más de 200,000 seguidores. Hay que recordar que por cuestiones de seguridad, la protección de las imágenes dentro del Palacio es especialmente estricta por lo que casi nunca se puede ver su interior en las habitaciones privadas.

Lo cierto es que la Princesa está perfectamente enterada de las reglas dentro de la residencia de la monarca, por lo que seguramente esta imagen se trata de una excepción como ha pasado antes con las fotografías de los interiores de la casa de los Duques de Cambridge durante la visita de los Obama.

A diferencia del resto de la Familia Real británica, la razón por la que Eugenia puede tener una cuenta de Instagram es porque no trabaja de tiempo completo en compromisos oficiales. La Princesa labora desde hace tres años con la galería de arte contemporáneo Hauser & Wirth. El primero dentro de los Windsor en tener su propia cuenta fue justamente su padre, que en 2015 se convirtió en el primer royal británico en tuitear una selfie desde los adentros del Palacio de Buckingham, imagen que compartió también en su cuenta de Facebook oficial. La única diferencia es que en el caso del Duque de York, su oficina de comunicación se encarga de manejar sus cuentas y no lo hace de forma personal como Eugenia.

