Ésta es la verdadera razón por la que Meghan estuvo atrás de Kate en el Trooping the Colour

La aparición de Meghan Markle en su primer Trooping the Colour era una de las más esperadas. No solo reaparecía después de su luna de miel, sino que también hacía su debut en el balcón del Palacio de Buckingham. Fue precisamente ahí en donde se pudo capturar uno de sus encuentros con la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Las concuñas se dejaban ver nuevamente juntas, pero a más de uno le llamó la atención que en todo momento la nueva Duquesa de Sussex se posicionó detrás de su concuña y tuvo un papel bastante discreto detrás de la familia de los Cambridge.

VER GALERÍA

Aunque hubo más de un reporte que apuntaba a que la familia tiene un orden establecido y que debe ser respetado, parece que las cosas no fueron así. A pesar de que en muchas otras situaciones, Kate tiene un puesto prioritario por la ubicación del Príncipe William en la línea de sucesión, parece que en este caso en específico no hay ningún tipo de protocolo.

“No hay una regla estricta de quién se para en dónde, no se les dice en dónde pararse, simplemente pasa. Los miembros de la familia simplemente se ponen en ciertas posiciones, con la Reina en el centro y obviamente los niños al frente”, ha explicado una fuente de la realeza a HELLO!, aunque el Palacio de Buckingham se ha negado a comentar al respecto.

VER GALERÍA

Así es que sin ningún protocolo qué seguir, Meghan prefirió observar desde atrás bien acompañada por el Príncipe Harry. Lo cierto, es que al analizar fotografías de años anteriores, parece que esa ubicación es la favorita del Príncipe, desde donde puede estar cerca de su abuela y su hermano, sin bloquear la vista de aquellos que son más bajos que él –la gran mayoría-.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Meghan repitió su combinación ganadora en su primer Trooping the Colour

Radiante, Kate reaparece en uno de los únicos compromisos que tendrá hasta otoño

Las imágenes han dejado ver que el Príncipe estuvo explicando a Meghan todo lo que sucedía en este despliegue por el cumpleaños 92 de la Reina. Según un lector de labios, Harry preguntó a su esposa si estaba bien antes de indicarle que una vez que comenzara el evento tenían que ver los aviones y su espectáculo, reportó The Mirror. La feliz pareja llegó al evento en carruaje, recordando aquel recorrido que hicieron después de su boda en Windsor. Ésta es la primera vez en la que Harry no tuvo que llegar con su cuñada y la esposa de su padre, pues por su posición en el ejército, él no tiene permitido llegar a caballo como el Príncipe William y el Príncipe Carlos.

VER GALERÍA