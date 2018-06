El accesible look de la Princesa Charlotte que la hizo lucir encantadora este fin de semana

Nadie tuvo un fin de semana más divertido que la Princesa Charlotte. Si el sábado se entretuvo al máximo con la muestra aérea del Trooping the Colour en honor al cumpleaños 92 de la Reina Isabel, el domingo disfrutó al máximo de una tarde de juegos durante un partido de polo de su papá. Aunque es raro que se pueda descubrir la firma de la ropa que lleva y casi siempre luce vestidos idénticos en diferentes colores durante sus apariciones oficiales, al ser un día libre, el look del domingo no solo fue de lo más casual, sino también perfecto para cualquier niñita de su edad.

Durante el Maserati Royal Charity Polo Trophy en Beaufort Polo Club se pudo ver el lado más divertido de la espontánea Princesita, que aprovechó la tarde de juegos al máximo. La vivaz pequeña lució adorable en un vestido floral rosado –como suele ser la norma- pero en esta ocasión sí se pudo conocer su origen. Se trata de un diseño de The White Company y cuesta nada más y nada menos que 34 libras esterlinas (alrededor de $900 pesos mexicanos).

El vestidito fue perfecto para dejarla hacer de todo, correr por el campo con su hermano, darse piruetas y hasta resbalar por la colina ante la mirada cuidadosa de la Duquesa de Cambridge –Kate Middleton-, quien en más de una ocasión tuvo que detenerla de la ropa para que no se fuera a caer. Por supuesto, el toque coqueto lo daban los lentes obscuros en rosado, que Charlotte llevó como toda una fashionista ante la risa de su madre.

Tanto Charlotte como el Príncipe George combinaron su look con unos zapatos de lona a juego de la firma Hampton con un precio de 26 libras esterlinas (algo así como $689 pesos mexicanos). Haciendo que sus looks no solo fueran muy cómodos para poder jugar y divertirse como cualquier niño de su edad, sino también accesibles para cualquier papá.

Parece que el guardarropa de George y Charlotte sigue la tendencia del de su madre en sus días libres. Cada vez que Kate se encuentra disfrutando de un día libre y lejos de los reflectores, deja en casa los looks de diseñador y apuesta por los estilos más casuales de Zara. Con un precio accesible y siempre en tendencia, parece que a Kate le gusta seguir la fast fashion para estar más cómoda y poder disfrutar al máximo de su mejor faceta, la de mamá.

