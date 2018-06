‘¡Mami cárgame!’ ¿Qué le pasó a la Princesa Charlotte?

Todo eran sonrisas en el balcón del Palacio de Buckingham durante el Trooping the Colour en conmemoración del 92 cumpleaños de la Reina Isabel. Una de las festividades favoritas del Príncipe George era también disfrutada por la Princesa Charlotte, hasta que algo pasó e hizo que la pequeñita tuviera que ser consolada por su mamá. La Duquesa de Cambridge –de soltera Kate Middleton- ni tarda ni perezosa cargó a la nena que se refugió en el cuello de su mami para ver el resto del despliegue aéreo en honor de su abuela.

Como se ha vuelto norma en sus últimas apariciones, la Princesa Charlotte se robó todas las miradas con su encanto. Adorablemente vestida a juego con su mamá en un diseño floral en azul cielo contrastado con zapatitos mary janes en carmín, la Princesa Charlotte parecía estarla pasando fenomenal. Savannah e Isla, hijas de Peter Philips, acompañaban a sus primitos para hacer del día todavía más divertido.

Sorprendida por el despliegue aéreo, los cuatro pequeños volteaban a los aires y las reacciones no podían ser más adorables. Risas, bocas abiertas de sorpresa y la emoción total de George que es un completo enamorado de los aviones, fueron solo algunas de las postales familiares que este día estaba regalando hasta que algo pasó con la Princesa Charlotte. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que asustó a la Princesita, pero rápidamente sus risas y muecas divertidas cambiaron para buscar el consuelo de mamá.

Se sospecha que el banquito en el que estaba parada para alcanzar a ver desde el balcón le hizo una mala jugada y ya no quiso arriesgarse más. Rápidamente volteó con los brazos alzados, lenguaje universal de un niño para pedirle a la Duquesa que la cargara. Kate trató consolarla ante la mirada preocupada de sus primas y como no hay nada que un par de besos de mamá no solucionen, poco a poco Charlotte se calmó.

Eso sí, ya no quiso dejar el resguardo de mamá y decidió disfrutar del final del desfile desde el cuello de la Duquesa con la carita todavía entre algunos pucheros. Afortunadamente, mamá tenía los brazos libres y es que aunque el Príncipe Louis sí asistió al evento, permaneció dentro del Palacio pues todavía es muy pequeñito para poder hacer su primera aparición. ¿Cuándo veremos al tercer hijo de los Duques de Cambridge?

