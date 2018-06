La primera aparición del Príncipe Harry después de su luna de miel

Después de una escapada romántica después de su boda de ensueño, el Príncipe Harry no solo está de vuelta en Londres, sino también se ha reportado ya a trabajar. Aunque no se sabe en dónde pasaron su luna de miel él y Meghan Markle, lo que es un hecho es que la pareja se encuentra de vuelta en casa. El Príncipe Harry acudió la tarde de ayer a la gala de On Side Youth Zones en el Palacio de Kensington –sí, en los jardines de su casa-.

VER GALERÍA

FOTO ON SIDE YOUTH ZONES

Con una gran sonrisa, de buen humor y hasta un tanto bronceado, el Príncipe Harry disfrutó mucho de este encuentro con jóvenes. Impecablemente enfundado en su tux y luciendo su anillo de matrimonio, Harry convivió con los chicos antes de darles un emotivo discurso. Ésta era una cita que el Príncipe no se quería perder, al ser una de las caridades más cercanas a su corazón. On Side Youth Zones es una organización que se dedica a la construcción de espacios para jóvenes que no tienen a donde ir, permitiéndoles convivir en un ambiente seguro y en el que cuentan con personas que les pueden brindar atención en caso de necesitarla.

VER GALERÍA

Se anticipaba que la pareja tenía que estar de regreso alrededor de estas fechas ya que mañana harán su debut en el balcón del Palacio de Buckingham durante el clásico Trooping the Colour. Como es tradición, la familia llegará a través del Mall a la residencia de la Reina en carruajes –a excepción del Príncipe William y el Príncipe Carlos, quienes en ocasiones pueden llegar a caballo, por su rango militar-. Una vez ahí, la familia en pleno se colocará en el balcón para ver el desfile en honor del cumpleaños de la Reina. Se espera que los Duques de Sussex estén acompañados de los Duques de Cambridge y que Kate haga una excepción en su descanso de maternidad para aparecer en este día tan especial para la familia.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Qué título llevarían los hijos de Harry y Meghan? –y por qué en el caso de una niña no sería duquesa-

Harry y Meghan ¿están de luna de miel?

Harry y Meghan hicieron su debut oficial como los Duques de Sussex durante la garden party que se ofreció en el Palacio de Buckingham en honor al cumpleaños del Príncipe Carlos, solo tres días después de su boda. Se sabe que una vez cumplido aquel compromiso, emprendieron el viaje con destino desconocido para poder disfrutar de unos días de luna de miel. Aunque muchos rumores apuntaban a Canadá e Irlanda, se cree que estuvieron en África –algo que reafirmaría el bronceado que Harry dejó ver-.

VER GALERÍA