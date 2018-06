¿Por qué la Princesa Eugenia sí tiene permitido tener una cuenta de Instagram?

La primera gran pista de la formalización del romance entre Meghan Markle y el Príncipe Harry fue la desaparición de las cuentas de redes sociales de la entonces actriz, en una clara muestra de que se preparaba para una vida en la Familia Real. Aunque no hay nada escrito se sabe que entre las muchas normas que siguen los Windsor está el mantenerse alejados de estas nuevas tecnologías, pero hay alguien del círculo más cercano de la familia que se ha logrado salir con la suya cuando de esto se trata. La Princesa Eugenia abrió hace algunas semanas su perfil de Instagram y esto ha hecho preguntar, ¿por qué ella sí puede tener redes sociales?

La razón es muy sencilla, Eugenia de York no trabaja activamente como miembro de la Familia Real, sino que tiene un empleo fuera de ella. La Princesa trabaja de tiempo completo en la galería de arte de Londres Hauser & Wirth, con quienes ha laborado por tres años; de hecho, en el 2017 recibió un ascenso como director asociado del director de la firma. En 2015, cuando la novena en la lista de sucesión comenzó en este trabajo, un representante de la galería dijo a HELLO!: “La Princesa Eugenia se ha incorporado a Hauser & Wirth como director asociado y estamos encantados de tenerla como parte del equipo”.

Esto no significa que de vez en vez no asista a algunos eventos de caridad junto a otros miembros de la Familia Real, pero no tiene una obligación oficial como el Príncipe William y el Príncipe Harry. Al parecer, la posición de su familia les ha permitido a ella y a su hermana, la Princesa Beatriz –quien tiene una cuenta de Twitter-, acercarse a estas redes a las que no tienen accesos los miembros que trabajan de manera formal en el apoyo de la labor de la Reina.

De hecho, el Príncipe Andrés y su exesposa Sarah, la Duquesa de York, también tienen sus respectivas cuentas de Instagram, aunque la del hijo de la Reina es manejada por su equipo. En su momento, Eugenia publicó junto a su primera fotografía en Instagram el mensaje: “Espero usar esta plataforma para compartir las causas, pasiones y gente más cercanos a mi corazón”; significativamente, lanzó este perfil el Día de la Mujer.

Como en las redes todo cuenta, se observa con detenimiento que sigue únicamente a 18 personas, entre las que están sus padres y las cuentas oficiales de la Familia Real. Al parecer, con esto, la Familia Real británica poco a poco se va poniendo al corriente con otras Casas Reales en las que, por ejemplo, la Reina Rania de Jordania, la Princesa Mette-Marit de Noruega y la Princesa Magdalena de Suecia tienen sus propios perfiles.

