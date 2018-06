¿Qué título llevarían los hijos de Harry y Meghan? –y por qué en el caso de una niña no sería duquesa-

Todavía no cumplen un año de casados, pero hay algunas cosas que están claras en el futuro del Príncipe Harry y Meghan Markle. Los ahora Duques de Sussex se encuentran en su luna de miel y ya comienzan los comentarios sobre la posibilidad de empezar a pensar en una familia –algo que ha declarado Harry, todavía está un tanto lejano-. Con esto en mente, ha surgido la pregunta, ¿qué título llevarían sus hijos, ahora que el Príncipe es el sexto en la línea de sucesión?

VER GALERÍA

Pues según se ha reportado People, un ducado únicamente puede ser heredado por un varón, por lo que si la pareja tuviera una niña, ésta no recibiría el título de duquesa, sino que simplemente su nombre seguiría a la distinción Lady. Esto ha sucedido antes dentro de la familia, pues es el mismo caso que de la hija de los Duques de Wessex, Lady Louise Windsor, quien a pesar de ser la primogénita no pudo recibir el título.

¿La única forma en la que la hija de un duque reciba el título de duquesa? Casarse con un duque y hacerse de su propio título. Por supuesto, esto es lo que sucede hasta este momento, pues como se sabe, aunque estas leyes datan de décadas y décadas de antigüedad, la Familia Real está más abierta que nunca a los cambios. Solo hay que recordar que apenas el mes pasado, la Princesa Charlotte hizo historia al mantener su posición en la línea de sucesión a pesar de tener un hermano varón más chico, el Príncipe Louis. Esto se debe a que en 2011, previo al nacimiento del Príncipe George se hicieron los cambios correspondientes para que el género no influyera en la ubicación en la línea de sucesión.

VER GALERÍA

Antes de esto, los hombres varones tenían precedencia sobre sus hermanas en la línea de sucesión al trono. La regla se cambió por decisión unánime tras 300 años de haber sido instaurada. A pesar de estos cambios lo que se mantiene de forma definitiva es que si el Príncipe Harry y Meghan tuvieran hijos, ninguno llevaría el título de príncipe o princesa.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Todas las reglas que Meghan tendrá que seguir como parte de la Familia Real

La foto de Harry y Meghan que solo tiene la Reina Isabel

Esto puede ir muy bien con los planes del Príncipe Harry, quien en 2017, hablando con Newsweek dijo: “En gran parte, fue mi madre quien me enseñó cómo llevar una vida común…Gracias a Dios, no estoy completamente alejado de la realidad…Estoy determinado a llevar una vida relativamente normal, y su soy lo suficientemente afortunado de tener hijos, ellos también podrán tener una”. Claro que también siempre queda la posibilidad de que Harry siga los pasos de su tía, la Princesa Anne, quien para que sus hijos tuvieran una vida tan normal como fuera posible, decidió que no llevaran ningún tipo de título o nombramiento.

VER GALERÍA