¡Era otro! Kate no repitió vestido en la boda real

De primera vista, parecía que era el diseño que lució en el bautizo de la Princesa Charlotte y en el Trooping the Colour, pero al parecer, el vestido que la Duquesa de Cambridge –de soltera Kate Middleton- lució en la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle no era repetido. Después de que las redes sociales se vieran inundadas con comentarios sobre la posibilidad de que Kate hubiera reciclado uno de sus looks más famosos para este evento, el ojo de águila de un seguidor del estilo de la Duquesa dejó ver que de hecho no era la misma pieza.

Al ver las imágenes, parecía que se trataba del diseño de Alexander McQueen que se había visto en la Duquesa en tres ocasiones anteriores. Un coat dress en un tono subido de crema, hasta la rodilla y con un escote ligeramente abierto con amplias solapas. Con un sombrero de Philip Treacy y un sencillo clutch, Kate apostaba una vez más –tal como lo hizo en la boda de su hermana- a la discreción, dejando que todas las miradas se posaran en la novia.

Tuvieron que pasar semanas para que el usuario de Instagram @royaladdicted2 se diera cuenta de que no se trataba de exactamente el mismo vestido, sino simplemente de uno casi idéntico. Y es que, para qué cambiar lo que ya ha funcionado. Las diferencias son mínimas, pero dejan claro que no era la misma prenda.

¿Las diferencias? El diseño de la boda tiene en las mangas cuatro botones corridos, los cuales no aparecen en el que Kate llevó en el bautizo de Charlotte. El color fue otra de las claves y es que aunque en su momento se llegó a pensar que se trataba de la iluminación, al observarlo en contraste con el vestido de damita de la Princesa Charlotte se pudo comprobar que el vestido de Kate para la boda era amarillo, mientras que el que había lucido antes era crema.

La realidad es que no es la primera vez en la que Kate compra diseños casi idénticos, con ligeras diferencias. Por ejemplo, en su clóset cuelga el mismo vestido Preen en rojo y en negro (sí, el del cuello asimétrico que también tiene Meghan). También el vestido Emilia Wickstead que tiene tanto en azul como en rosa, o los abrigos Catherine Walker en rojo y en azul. De hecho, se ha llegado a creer que algunos looks que se le ven de maravilla los tiene repetidos en su versión idéntica para poder seguir usándolos con el paso de los años sin que se vean diferentes.

¡Misterio resuelto!

