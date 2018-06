Por qué la firma de Meghan tendrá que cambiar ahora que es parte de la Familia Real

Si repasábamos las reglas que Meghan Markle tendrá que adoptar ahora que es la Duquesa de Sussex, también hay algunos sutiles cambios personales que tendrá que hacer en esta nueva etapa. Entre ellos destaca el cambio de su firma, sí, así como lo lees, algo tan personal y único como la rúbrica de Meghan tendrá que verse alterada. Antes de casarse, Meghan podía firmar con su nombre de soltera, algo que hizo en el Anzac Day al firmar el libro conmemorativo después del servicio memorial. Ahora las cosas serán diferentes.

Meghan firmará simplemente usando su primer nombre desde ahora que se ha convertido en la Duquesa de Sussex. Su cuñada, Kate firmaba como Catherine Middleton previo a su matrimonio con el Príncipe William, pero a partir de su boda, dejó de usar su apellido de soltera y ahora simplemente es Catherine, siguiendo los pasos del Duque de Cambridge y el Príncipe Harry, quienes firman como ‘William’ y ‘Harry’. De esto puede surgir la pregunta, ¿cuál es el apellido de los miembros de la Familia Real? En el caso de los hijos y nietos de la Reina, su nombre familiar es Windsor-Mountbatten, aunque éste no se usa sino en cuestiones estrictamente oficiales.

Ya con su nueva forma de firman, Meghan se apegará a aquella regla en la que no tiene permitido dar su autógrafo. Esto se hace para que nadie pueda falsificar su firma con fines negativos. Aunque se dice que ésta es una regla no escrita, incluso el Príncipe Carlos ha señalado que no tiene permitido hacer en sus encuentros con fanáticos que se lo han pedido. Antes de su matrimonio, Meghan todavía sin estar al corriente con estos detalles, firmó el cuaderno de una niña, algo que fue muy comentado.

Cuando de firmas se trata, Meghan es toda una experta y solo basta ver su forma de escribir para saber que durante una época se dedicó a rotular invitaciones. En su blog The Tig, en más de una ocasión hizo énfasis en lo importante que era entregar una nota de agradecimiento escrita a mano y han resurgido varias de las que ha mandado desde que se dio a conocer su noviazgo con el Príncipe Harry. Aunque no es común ver la escritura de los royals fuera de los libros conmemorativos que firman en ocasiones especiales, de vez en vez se da una que otra excepción, algo que seguramente Meghan disfrutará mucho.

