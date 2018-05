Kate Middleton y su vestido de Zara que no cuesta ni mil pesos

Si siempre has querido simular el estilo de la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, pero los precios de sus looks están fuera de tu presupuesto, ¡este es tu momento! Con uno de los guardarropa más deseados alrededor del mundo, Kate ha demostrado que como todas nosotras, no deja pasar una buena oportunidad de aprovechar un lindo vestido por un bajo precio. Así lo dejó ver hace unos días, cuando de incógnito fue capturada pasando unos momentos de relajación con sus hijos mayores en una feria de Norfolk.

El domingo por la tarde, los asistentes del evento alrededor de los Houghton Horse Trials en Norfolk se sorprendieron al ver a tres curiosos asistentes. Una adorable Princesa Charlotte con un coqueto vestido rosado –que combinaba a la perfección con el helado que comía con gusto-, el Príncipe George en bermudas y queriendo subirse a la patrulla de un policía, y la Duquesa de Cambridge hincada en el pasto sin zapatos cuidando a sus dos hijos mayores, fue la tierna postal que pudieron ver los presentes. Ésta es la segunda ocasión en la que los Cambridge hacen una aparición, pues el año pasado también disfrutaron del evento.

En una actitud que regularmente se mantiene lejos de los reflectores, con Kate en su mejor papel de mamá, se pudo ver un lado personal de la familia de los Duques de Cambridge. Y para una ocasión como ésta, en la que visitaría una feria de la localidad en la que creció con dos niños pequeños, Kate dejó de lado los altos tacones y coat dresses para apostar por la comodidad –eso sí, muy chic-.

En esta escapada, Kate fue vista llevando un sencillo vestido azul cielo con bordados en navy en el escote y un cinturón a juego, el cual puede ser tuyo. El diseño es de la firma española Zara y según hemos podido comprobar, todavía puedes encontrarlo en su página web por $899 pesos mexicanos. Aunque en su versión original se ve completamente off-the-shoulder, como una mamá práctica, Kate prefirió comprarlo en una talla más grande y cubrirse casi por completo los hombros.

Con la melena completamente recogida en un moño bajo y lentes obscuros a modo de diadema, la Duquesa llevó como único accesorio un gran bolso personalizado, en el que seguro llevaba todas las cosas de sus niños. Aunque suele llevar bolsos clutch en eventos oficiales y alejarse de los de gran tamaño, cuando de una play-date se trata, nada mejor que algo práctico. En este caso su elección fue una tote bag de Little Makes Big que con un precio de 189 dólares australianos (alrededor de $2,807 pesos mexicanos) está completamente agotada.

