Harry y Meghan ¿están de luna de miel?

Después de su maratónica boda y de cumplir con su primer compromiso público como marido y mujer, todo indica a que el Príncipe Harry y Meghan Markle por fin se podrían encontrar disfrutando de su merecida luna de miel. Aunque hasta el momento, el Palacio no ha confirmado esto después de señalar que tendrían que posponerla para asistir a la garden party por el cumpleaños del Príncipe Carlos, hubo una pequeña señal que dejó en claro que el Príncipe Harry podría estar fuera de Gran Bretaña. Y es que por primera vez desde que se lleva a cabo, el sexto en la línea de sucesión se perdió el Jerudong Trophy, un partido de polo de caridad que se lleva a cabo en Cirencester, Gloucester.

Cada año, el Cirencester Park Polo Club es escenario del partido en el que el Príncipe William y su hermano menor siempre son protagonistas, pero el viernes pasado el Duque de Cambridge apareció en solitario. Los dos son patrones del Henry van Straunbensee Memorial Fund, mientras que William es presidente de Fields in Trust, ambas caridades que se encuentran beneficiadas por este partido de polo. La causa es especialmente cercana a sus corazones porque los dos fueron grandes amigos de Henry van Straunbenzee, quien en 2002 falleció a los 18 años en un accidente automovilístico. Henry fue especialmente cercano a Harry cuando estudiaron en Ludgrove School y desde entonces se ha mantenido muy siempre disponible para su familia.

Todavía no se sabe a dónde podrían haber viajado Harry y Meghan, pero se sabe que su próxima aparición en público no será sino hasta el próximo 9 de junio cuando se lleve a cabo el típico Trooping the Colour para celebrar el cumpleaños de la Reina Isabel. Por supuesto, todas las apuestas se inclinan por África, un lugar que siempre ha sido muy especial para Harry y que ha compartido con Meghan a lo largo de su relación.

Se ha llegado a pensar que el Príncipe fue el encargado de planear la luna de miel en Namibia, en donde podrían estar disfrutando de la tranquilidad y el contacto con la naturaleza en los safaris. Se cree que podrían visitar las dunas de Sossuvlei o Kaokoland. Se ha reportado que la pareja podría haber seleccionado el recién estrenado Natural Selection’s Hoanib Valley Camp.

Si esta es la apuesta casi segura, este lunes los rumores han apuntado a Canadá. Se dice que el destino podría ser el Fairmont Jasper Park Lodge en Alberta. El romántico lugar ha sido visitado antes por el Rey George VI y la Reina Madre en 1939, y por la Reina Isabel y el Duque de Edimburgo en el 2005.

