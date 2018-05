‘Mi hombre’, el romantiquísimo discurso de Mary de Dinamarca para el Príncipe Federico

Dinamarca se encuentra de manteles largos por el 50 cumpleaños del Príncipe Federico, heredero al trono. En medio de las celebraciones en el Palacio Christianborg no podían faltar los discursos de felicitación y la Princesa Mary se llevó las palmas con el conmovedor mensaje que escribió para su marido. A pesar de que como buenos anfitriones, se sentaron en mesas diferentes para poder atender a sus invitados, las miradas cómplices y hasta un beso romántico hicieron su aparición después del discurso que la Princesa dio a su marido.

Con muchas descripciones amorosas, la Princesa se refirió al Príncipe como “mi hombre”. “Tu impacto en la gente es único y en verdad no creo que te des cuenta de que tienes un don. Puedes hablar con quién sea y crees que todos podemos contribuir, que siempre podemos aprender el uno del otro”, dijo en su mensaje la Princesa Mary.

A pesar de que se encontraban representantes de muchas de las Casas Reales, era un momento entre amigos y familia por lo que Mary no dudó en hacer una que otra broma a costa de su marido. “Eres una persona positiva y te dejas llevar fácilmente por la risa. No eres tacaño con tu risa o con tus bromas. Y casi siempre esas dos vienen juntas, siempre te ríes –demasiado- de tus propias bromas. Y simplemente he perdido la cuenta de las veces que has hecho la misma broma una y otra vez, es como si trataras de perfeccionar cómo la dices”.

Si de bromas se trataba, la Princesa tenía una bajo el brazo. “Estoy tan feliz de que me hayas conquistado y que nos hayamos atrevido a enamorarnos el uno del otro, no por un momento sino de por vida. Y la vida contigo nunca es aburrida. Nunca sabemos si vas a entrar por la puerta de traje, en traje de baño o como un Mamil. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el término Mamil, es una palabra en inglés, ahora reconocida oficialmente por el diccionario de Oxford, para una creciente subcultura de hombres de mediana edad en lycra, que manejan costosas bicicletas. Hay distintas opiniones sobre si la lycra y un hombre de más de 40 años son una buena combinación. Pero querido, tú todavía te ves impecable en lycra. Aunque lo encuentro un poco más difícil cuando combinas lycra, casco y patines”.

Con este mensaje, la Princesa dejó conocer un poco más de su marido, “Encuentras una gran satisfacción en probar tus límites físicos y mentales. Vives con el motto ‘es la voluntad de lograrlo lo que da la habilidad de hacerlo’, y nos lo has transmitido a mí y a nuestros hijos”. Hablando del Príncipe Christian, la Princesa Isabella, el Príncipe Vincent y la Princesa Josephine, ellos también participaron en el mensaje. “De acuerdo a nuestros niños, también eres un papá muy exitoso. Te describen como dulce, divertido, maravilloso, sabio, valiente, ayudador, genial y guapo. Eres su todo. Saben que crees en ellos incluso cuando ellos no creen en sí mismos”, comenzó esa emotiva parte.

“En la rara ocasión en la que te enojas, lo olvidas rápidamente, tal como lo hacía tu padre. Te dejas llevar por tus hijos. Encuentras fácilmente a tu niño interior y a tus hijos les encanta cuando ese lado te deja llevar con tu imaginación, diversión y juegos. Pero debes saber que eres muy mal perdedor. Y coinciden en que Vincent es el que ha heredado esta fuerte característica de ti”, compartió la Princesa.

Para cerrar, Mary recordó cuando se conocieron, “Dejaste el lugar como el hombre que conocí, en shorts y playera y regresaste en uniforme de gala. Si hubiera hablado danés en aquel entonces, probablemente hubiera pensado ‘aij, hvor har jeg scoret over evne’ -¡Wow! Conseguí a alguien muy por encima de mí-. Profundamente impresionante y perturbador, a la vez. Pero tus ojos y tu sonrisa eran los mismos. Gala o no, así es como tú eres”.

