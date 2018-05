Se ha revelado el escudo de armas de Meghan Markle

El Palacio de Kensington ha dado a conocer el escudo de armas de Meghan Markle, el cual fue aprobado por la Reina Isabel, así como Thomas Woodcock, quien es el Garter King of Arms and Senior Herald en Inglaterra –máxima autoridad en heráldica británica-. Se ha explicado que la Duquesa de Sussex trabajó de la mano con el Colegio de Armas para realizar el diseño que no solo pudiera representarla personalmente, sino también simbolizar a la Familia Real.

“Un escudo de armas ha sido creado para la Duquesa de Sussex”, comienza el anuncio del Palacio en el que se enseña por primera vez el diseño. Cada uno de los detalles tiene su propia explicación según se detalla en el comunicado: “El azul en el fondo del escudo representa el Océano Pacífico de la costa de California, mientras que los dos rayos de sol que cruzan el escudo son simbólicos del sol del estado natal de la Duquesa. Las tres plumas representan la comunicación y el poder de las palabras”.

“Debajo del escudo en el pasto se encuentra una colección de amapolas doradas, la flor del estado de California, y wintersweets, que crecen en el Palacio de Kensington. Es común que para detener el escudo sea asignado el símbolo de un miembro de la Familia Real y para las esposas de los miembros de la Familia Real, uno de los apoyadores debe ser el de su marido, el otro es el que hace referencia a ellas. Representando a la Duquesa de Sussex está una ave cantora con las alas elevadas pues se encuentra en vuelo y con el pico abierto, que con las plumas representa el poder de la comunicación”.

Según ha explicado el encargado de los escudos de armas, Meghan estuvo muy involucrada en el proceso. “La Duquesa de Sussex se interesó mucho en el diseño. El buen diseño heráldico es casi siempre muy simple y el escudo de armas de la Duquesa de Sussex representa la belleza histórica alojada en los escudos reales británicos. La heráldica es una forma de identificación que ha florecido en Europa por casi 900 años y está asociado tanto con las personas como las grandes corporaciones como ciudades, universidades…”, dijo el señor Woodcock.

Existe un diseño conjunto del escudo del Príncipe Harry con esta nueva creación para Meghan, que si siguen los pasos de los Duques de Cambridge, sería revelada en algunos años. La primera ocasión en la que se vio el escudo de armas compuesto de Kate y William fue dos años después de su boda. En el caso de Kate, no fue necesario que se creara un escudo de cero, pues su padre –Michael Middleton- había encargado un diseño familiar previo a la boda de su hija y fue el que se usó después con un apoyador en forma de caballo representando a la Duquesa.

