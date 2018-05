El Duque de Edimburgo aparece por primera vez desde su cirugía

La recuperación del Príncipe Felipe va por buen camino y es que después de solo un par de semanas de su cirugía de cadera, ha reaparecido en público con muy buen semblante. A pesar de que no pudo abandonar su automóvil, no quiso perderse el Royal Windsor Horse Show, del que la Reina Isabel no se ha perdido ni un detalle. Amante del arte ecuestre, la Reina comparte con su marido la pasión por los caballos, por lo que no ha sorprendido que éste haya sido el lugar elegido para la reaparición del Príncipe.

VER GALERÍA

Lejos de los protocolos y los grandes eventos, la pareja ha disfrutado de unos días de relajación viendo el show al que la Reina ha asistido desde 1943, casi siempre acompañada de su marido. Sin duda, éste es el compromiso ecuestre favorito de la Reina cada año y en él se aleja de las formalidades. Como suele hacer, vistió de forma casual con una falda de guingán, chaqueta de campo y la melena perfectamente cubierta con una pañoleta rosa con diseño floreado.

Aunque en el primer día de estas competencias la monarca asistió en solitario, el viernes que competían sus propios caballos, estuvo acompañada por el Duque. Esta aparición viene como una excelente noticia hacia la franca recuperación del Príncipe que no era visto desde el 13 de abril, cuando fue dado de alta del King Edward VII Hospital en Londres, en donde el 4 del mismo mes había sometido a una operación de cadera.

VER GALERÍA

Esta aparición podría ser una excelente señal sobre la asistencia del Duque de Edimburgo a la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle el próximo 19 de mayo. El Palacio de Kensington se ha pronunciado ya sobre el entusiasmo de que el Príncipe pueda acompañar a su nieto en este día tan importante, pero se sabe que esto dependerá enteramente de la recuperación de su recuperación.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Después de 10 días hospitalizado, el Príncipe Felipe fue dado de alta

El Palacio confirma que la cirugía del Príncipe Felipe ha sido exitosa

Según The Sun, es casi un hecho que el Duque logrará hacer una aparición en Windsor ese día. La publicación británica reportaba que el Príncipe ya se encuentra caminando por sí mismo, menos de un mes después de haber dejado el hospital. Con la presencia del Príncipe Felipe, se anticipa que el único miembro de la Familia Real que no asistirá a la boda del año será el Príncipe Louis. Y es que con menos de un mes de edad, el tercer hijo de los Duques de Cambridge es todavía muy pequeñito para este tipo de eventos.

VER GALERÍA