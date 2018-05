Por qué el Príncipe William no tomó un descanso después del nacimiento del Príncipe Louis

La llegada de un nuevo bebé es todo un reto, sobre todo cuando en casa se tienen otros dos pequeños y la familia del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge –Kate Middleton-, no es muy diferente. Solo basta ver las imágenes del Príncipe haciendo de todo por mantenerse despierto durante el servicio del Anzac Day en la Westminster Abbey para notar que en el Palacio de Kensington las noches están siendo largas. Pero a diferencia de lo que sucedió en el nacimiento de sus otros dos hijos, parece que ante la llegada del pequeño Príncipe Louis, el Duque de Cambridge ha decidido no tomar incapacidad de paternidad.

Después del nacimiento, se esperaba que el Príncipe se tomara dos semanas y no asistiera a ningún evento público, pero inmediatamente después del nacimiento se le pudo ver en el servicio religioso del Anzac Day. En aquel momento se pensó que se trataba de una aparición única y que se tomaría las siguientes dos semanas, pero volvió a aparecer en la apertura del Greenhouse Sports Centre junto al Príncipe Harry. El miércoles de esta semana, ha vuelto a aparecer, inaugurando la remodelada estación de London Bridge.

¿La razón? A diferencia de las llegadas de los Príncipe George y Charlotte, en esta ocasión el Príncipe tiene un rango mayor dentro de la Familia Real, lo que conlleva más obligaciones. “William tuvo la oportunidad de disfrutar de tiempo en familia en Anmer Hall durante la Pascua y ya que el Príncipe de Gales está increíblemente ocupado con giras internaciones y Harry inmerso en la preparación de su boda, hace sentido que sea él quien se encargue de compromisos como el de hoy”, ha explicado Emily Nash, corresponsal de realeza de HELLO!.

En el nacimiento de sus dos primeros hijos, los Duques de Cambridge tuvieron la oportunidad de escapar hacia Anmer Hall en Norfolk o pasar un tiempo en Berkshire con la familia de Kate, pero en esta ocasión las cosas son diferentes, pues con el trabajo de tiempo completo en la Familia Real de la pareja, procuran pasar en mayor tiempo posible en Londres.

Con nuevas responsabilidades y al ser unas semanas especialmente agitadas para la Familia Real, parece que el Príncipe William no ha podido bajar el ritmo ante el nacimiento de su tercer hijo. El Palacio de Kensington no ha hecho mención alguna de unos días libres para William, pero sí ha compartido los planes de Kate de tomarse un tiempo de incapacidad por maternidad. Tal como ha hecho en sus otros dos embarazos, Kate bajó el ritmo un mes antes del nacimiento y no será sino hasta el próximo otoño cuando regrese por completo a la vida pública.

