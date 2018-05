¿Por qué Meghan Markle no tendrá dama de honor?

En el día de su boda, Meghan Markle no tendrá una dama de honor oficial que la acompañe en su día más importante al lado del Príncipe Harry, debido a que no pudo tomar una decisión entre sus mejores amigas. En un comunicado del Palacio Kensington, se confirmó que debido a que tiene un grupo muy unido de amigas, Meghan no quiso elegir entre una sola y en lugar de eso, todas ellas tendrán un rol activo durante la boda y la estarán apoyando todo el día.

Será el 19 de mayo cuando Meghan se trasladará a la iglesia acompañada por su madre, Doria Ragland, antes de hacer una pequeña parada para separarse, pues Meghan se reunirá con sus damas de honor y los pajes. Antes de este comunicado, se esperaba que Lindsay Jill Roth, una de las amigas más cercanas de Meghan de su universidad, fuera su dama de honor, pues de hecho, la actriz tuvo este mismo papel en la boda de Lindsay en agosto del 2016.

Por su parte, el Príncipe Harry ha confirmado que él tendrá el apoyo de su hermano mayor, el Príncipe William, como su padrino de boda. Esta noticia llega rompiendo la tradición Real que dice que el novio debe de tener supporters en el día de su matrimonio. Hablando de cómo fue que Harry le pidió a William que fuera su best man, el esposo de Kate Middleton, dijo ante los reporteros: “Obviamente estoy muy encantado, - ¡la venganza es dulce!”.

En otra de las noticias que se ha publicado en torno a la boda de Harry y Meghan es que el padre de esta última ha sido confirmado en la boda y caminará junto a su hija por el pasillo hacia el altar en la Capilla de St. George. Se ha dicho que la protagonista de la serie de Suits está feliz de contar con la presencia de su padre y de su madre. Mientras tanto, Harry también se ha encargado de que la familia de la Princesa Diana, su madre, esté incluida en el gran día.

