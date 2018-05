¿Quién entregará a Meghan en el altar?

Las incógnitas comienzan a despejarse a quince días de la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle, y una de las más relevantes ha quedado aclarada. En medio de muchas especulaciones sobre la presencia del papá de la novia, Thomas Markle, el Palacio de Kensington ya ha confirmado, no solo su asistencia sino también los detalles de su visita al Reino Unido. Y es que tanto él como Doria Ragland, llegarán a Londres una semana antes de la boda para poder conocer a la Familia Real.

El Palacio de Kensington ha confirmado que será el señor Markle quien como dicta la tradición entregue a su hija en el altar. Pero no será el único que tendrá un papel protagónico en esta ceremonia, Doria viajará con su hija en el mismo automóvil en el que llegará a la capilla de St. George en el Castillo de Windsor. Se piensa que Thomas estará esperando a su hija a la entrada de la iglesia.

En los últimos meses, las especulaciones no han parado sobre la posibilidad de la presencia del director de iluminación retirado en la boda real. Incluso, durante la entrevista de su compromiso, Meghan y Harry compartieron que el Príncipe aún no conoce al padre de su prometida. Y es que Thomas, de 73 años, se retiró hace algunos años y vive una vida muy discreta en nuestro país. Esto hizo que se dudara tanto de su asistencia, que incluso Us Weekly reportaba en enero pasado que sería Doria quien entregaría a su hija en el altar.

Los padres de la novia, llegarán una semana antes de la boda al Reino Unido para poder encontrarse en una “privada reunión familiar” no solo con Harry y Meghan, se sabe que conocerán a los Duques de Cambridge, el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall, además de la Reina Isabel y el Duque de Edimburgo.

Además de dar a conocer estos detalles de los que tanto se había especulado, el Palacio ha confirmado que Meghan no tendrá una dama de honor. A pesar de tener una larga lista de posibilidades, entre las que corrían las apuestas, parece que la actriz no pudo decidirse entre sus amigas para elegir a alguien, pero eso no significa que no tendrá un cortejo tradicional. Se espera que el Príncipe George y la Princesa Charlotte tengan un papel protagónico en la boda de su tío.

