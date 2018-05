¿Qué integrante de la Familia Real no asistirá a la boda de Harry y Meghan?

Cada vez está más cerca la boda más esperada de este año y poco a poco se empiezan a conocer detalles del gran día. Con todos los invitados listos para acompañar al Príncipe Harry y Meghan Markle el próximo 19 de mayo en su enlace, hay un integrante de la Familia Real que no podrá asistir. Se ha revelado que el Príncipe Louis, que para esa fecha todavía no tendrá ni un mes de nacido, no asistirá al Castillo de Windsor.

A pesar de que el Príncipe George y la Princesa Charlotte tendrán papeles protagónicos en el cortejo nupcial, su hermanito menor permanecerá en casa. Al ser todavía muy pequeñito no podrá ser parte de este día tan ajetreado en el que sus padres, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge –Kate Middleton- tendrán sus propios compromisos. Hay que recordar que el Príncipe será el padrino del novio, mientras que Kate seguramente estará al pendiente de los pajecitos como lo hizo en la boda de su hermana Pippa Middleton.

“William y Kate estarán muy ocupados el día de la boda, mientras él cumple con los deberes de padrino y ella supervisa la participación de George y Charlotte en la ceremonia”, ha explicado la corresponsal de realeza de HELLO!, Emily Nash, “Esperaría que la niñera María Borrallo o Carole Middleton estuvieran a la mano para cuidar al Príncipe Louis mientras ellos están en la capilla de St. George. Pero como va a tener menos de un mes de nacido, estoy segura de que Kate querrá estar cerca de él, aún si no podemos verlo durante el servicio”.

Eso sí, aunque el nuevo quinto en la línea de sucesión no acompañará a su tío en este día, Harry sí contará con la presencia del resto de su familia. Incluso, el Palacio de ha mostrado optimista sobre la presencia del Duque de Edimburgo, quien recientemente pasó por una cirugía de cadera. Cuando un vocero del Palacio de Kensington fue cuestionado sobre la presencia del esposo de la Reina Isabel en la boda, su respuesta sincera fue: “En verdad esperamos que sí (pueda asistir).

Por parte de la familia de la novia, también se ha confirmado que Thomas Markle y Doria Ragland –padres de Meghan- estarán presentes en la ceremonia. Los padres de la novia llegarán a Gran Bretaña una semana antes de la boda para poder conocer a la Reina Isabel, al Príncipe Felipe, la Duquesa de Cornwell y los Duques de Cambridge. El Palacio describe que esta reunión será un “momento familiar privado”.

