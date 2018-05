La Reina Isabel llegó en helicóptero a conocer al pequeño Príncipe Louis

Con un ramito de flores salvajes que ella misma recogió, la melena bien cubierta por un pañuelo y una gran sonrisa, la Reina Isabel llegó al Palacio de Kensington en helicóptero para conocer a su nuevo bisnieto, el Príncipe Louis. Casi diez días después del nacimiento, la Reina dejó el Castillo de Windsor para hacer una visita al nuevo miembro de la familia. Se cree que las lindas flores amarillas que llevaba, eran un regalo para la orgullosa mamá, la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton.

Aunque se sospecha que tal como en el nacimiento del Príncipe George y la Princesa Charlotte, la Reina debió ser una de las primeras personas en enterarse de la llegada al mundo de Louis, no ha podido conocerlo sino hasta ahora. Alrededor de la hora en la que los orgullosos padres compartían las buenas nuevas, la Reina fue vista montando a caballo a los alrededores de Windsor. Esto no significa que no haya sido una de las personas con más conocimiento sobre el pequeño desde sus primeras horas y es que aunque ella no tiene que dar su aprobación para el nombre del bebé, se sabe que el Príncipe William siempre le informa cómo llamará a sus hijos antes de hacerlo público.

La visita de la Reina se da poco después de que William y Kate registraran oficialmente al pequeño. El certificado que se dio a conocer este martes muestra los datos más importantes del nacimiento, así como reafirma la noticia que se dio el viernes pasado cuando informaron que responderá al nombre de Su Alteza Real Príncipe Louis Arthur Charles de Cambridge.

Pero no solo la Reina Isabel decidió visitar a la familia en estos días, el Príncipe Carlos también ha aprovechado este día para hacer una parada en Londres. Se cree que eligió esta fecha para poder festejar también el cumpleaños de la Princesa Charlotte. Aunque la Princesita, que hoy cumple 3 años, tuvo que ir a la guardería, se cree que su abuelo la esperó para poder festejar con ella por la tarde y mientras disfrutó del nuevo bebé.

La primera visita del feliz abuelo al pequeño que lleva su nombre, tuvo que esperar por la complicada agenda del primero en la línea de sucesión al trono. En las últimas semanas ha tenido un viaje por Australia, seguido por la reunión del Commonwealth Heads of Government y una parada en Francia para la conmemoración del Anzac Day. Desde entonces ha tenido que trabajar en Escocia, pero se tomó un breve descanso para visitar a sus nietos esta semana.

