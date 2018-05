¿Por qué ya no veremos a Meghan Markle hasta el día de su boda?







Todo parece indicar que Meghan Markle ha hecho su última aparición el pasado miércoles durante el servicio del Anzac Day en Londres junto al Príncipe Harry, donde después se reunieron con el Príncipe William. Se cree que Meghan, -quien se veía muy bien vestida con un abrigo color gris de Smythe, un sombrero negro y zapatos del mismo color- podría no volverse a ver en público hasta el día de su boda.

VER GALERÍA

El Príncipe Harry y la actriz están programados para darse el ‘sí quiero’ en menos de un mes, el 19 de mayo. Se cree que ahora Meghan estará totalmente concentrada en las últimas preparaciones de su gran día, además el Palacio de Kensington ha revelado que la protagonista de Suits no tiene ningún evento próximo. Meghan se ha estado acostumbrando a su nuevo papel dentro de la realeza y ha participado en 16 eventos junto al Príncipe Harry desde que se anunció su compromiso.

Recientemente se anunció que los novios han elegido la música para su servicio religioso, entre las canciones se incluye una del ganador de Britain’s got talent Sheku Kanneh-Mason. El joven de 19 años acaparó la atención del Príncipe mientras tocaba para un concierto de caridad, y ha dicho cómo fue que lo contactaron para tocar en la boda. “Estoy muy emocionado y honrado de actuar en la boda del Príncipe Harry y de Meghan Markle. Estaba muy sorprendido cuando la señorita Markle me llamó por teléfono y me pidió si podría tocar en la ceremonia, y por supuesto que de inmediato dije que sí. ¡Qué privilegio, no puedo esperar!”, comentó.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

¿Será éste el lugar en donde Harry y Meghan pasarán su luna de miel?

A un mes de su boda, el romántico guiño de Harry a Meghan

Harry y Meghan hicieron su primera aparición pública juntos en los Juegos Invictus del 2017 y han mantenido una relación desde el 2016. Ellos, junto a sus familias y amigos, han invitado a 1,200 personas del público a su boda, así como a 200 personas de algunas caridades y 100 estudiantes de escuelas locales. Además de 530 miembros del estado real y de la comunidad del Castillo Windsor. ¡Así que se espera que sea un gran evento!

VER GALERÍA