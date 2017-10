Marta Luisa de Noruega confiesa que le costó mucho aceptar ser princesa: ‘No me sentía lo suficientemente buena’

El nacer en un palacio y que tus papás sean reyes de un pintoresco país podría parecer el sueño de cualquier niña, pero no para todas es un cuento de hadas. Marta Luisa de Noruega ha confesado que le costó mucho trabajo adaptarse a su papel de princesa. Aunque le tomó años poder entender lo que sucedía, confiesa que incluso ahora hay algunas cuestiones que le son más difíciles que otras. De naturaleza tímida e introvertida, poco a poco ha logrado sobrepasar las inseguridades que la acompañaron durante toda su infancia.

“Sentía que no era lo suficientemente buena, no entendía por qué la gente me admiraba solamente porque era una princesa”, dijo a Expressen durante una entrevista sobre su nuevo libro Born Sensitive (Nací Sensible), “No había hecho nada (para ganarlo), había nacido con ese status”. Cuando era niña, era tal la presión de ser princesa que recurrió al famoso cuento de hadas de la Princesa y el Chícharo, el cual narraba cómo encontraban a una verdadera princesa al colocar un chícharo debajo de su colchón pues solo alguien de herencia Real podría reconocer la incomodidad de algo tan pequeñito. Con tremenda inocencia, la hija de los Reyes de Noruega lo intentó con muy malos resultados: “Cuando desperté sin moretones, quedé aterrada”.

La Princesa tomó sus experiencias mientras crecía para definir cómo son las personas extremadamente sensibles en este nuevo libro. Confiesa que este detalle de su personalidad ha sido especialmente difícil debido a la cantidad de gente con la que debe relacionarse. “Es un poco difícil conocer gente cuando tienes mi situación. Yo preferiría preguntarles cuál es su más grande sueño, qué es lo que los limita. Pero en 10 minutos no logro algo así, por lo que acabas hablando mucho sobre el clima. Las pláticas banales no son para la gente muy sensible”, explica.

Su posición dentro de la Familia Real también hizo que mucho tiempo dudara de lograr caminar en solitario cuando todo el mundo la observaba, pero por fin lo logró. La Princesa confiesa que durante su infancia, incluso tuvo problemas por querer defender a su hermano, algo con lo que el Rey Olaf no estaba tan contento. “¿Por qué llora Marta si estoy enojado con su hermano?”, se cuestionaba el Rey ante las reacciones de la Princesa que se confiesa sumamente sensible. Durante esta plática, Marta Luisa también se confesó muy cercana al Príncipe Haakon, que aunque tuvo una crianza diferente porque será el futuro rey, entendía muy bien por lo que pasaba su hermana mayor.

