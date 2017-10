La hija de Jessica Simpson que conquistó a Charlene de Mónaco

Conocer a una princesa de carne y hueso debe ser una experiencia inolvidable, sobre todo cuando tienes solo cinco años, como es el caso de Maxwell la primogénita de Jessica Simpson. Aprovechando que Charlene de Mónaco se encontraba en los Estados Unidos para presidir la Princess Grace Awards Gala, la pequeña Maxwell se preparó con un lindo bouquet de flores para poder saludar a la Princesa. Lo que nunca imaginó la rubita es que la esposa del Príncipe Alberto quedaría encantada con ella y vivirían un momento ‘mágico’.

Por supuesto, si iba a conocer a una princesa, Maxwell quería verse como una y apareció en el evento con un coqueto vestido rojo, diadema con una gran flor del mismo color y al más puro estilo de Cenicienta, unos zapatos plateados. Nerviosa y emocionada con el encuentro, la niña que suele protagonizar las fotografías de la cuenta de Instagram de su madre, tuvo en todo momento las manitas unidas al frente, regalando una postal como de protagonista de cuento.

Un poco tímida pero apoyada por su mamá que estaba igualmente nerviosa, Maxwell le dio el arreglo de flores a la Princesa Charlene quien en su reacción más maternal decidió hincarse frente a la niña para poder verla a los ojos. Encantadora, Charlene decidió dar un fuerte abrazo a la niña que no podía estar más emocionada mientras Jessica presenciaba el momento sin contener la alegría.

Por supuesto, si ya habían empezado tan bien este encuentro, no podía faltar una foto en la alfombra roja de evento. Manteniéndose hincada, Charlene abrazo de lado a Maxwell para posar con ella ante las cámaras para después pararse y posar también con Jessica. Aunque Maxwell no suele acompañar a su mamá a este tipo de eventos, ésta se trató sin duda de una ocasión especial y el resultado valió la pena. Antes del encuentro, Maxwell no parecía muy emocionada con la alfombra roja pero en cuanto vio a la Princesa, su rostro se iluminó por completo.

Para este compromiso, Charlene lució chic y relajada con unos leggings de piel combinados con un top strapless de tela Príncipe de Gales y un blazer negro por encima de los hombros. Tacones negros y un hair and makeup muy natural, dieron un toque de frescura a la Princesa de Mónaco que no pudo estar más amable en este evento en el que posó hasta con Bob Esponja.

